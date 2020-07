Las emotivas palabras de Sara Carbonero a su hermana, su gran apoyo contra el cáncer: "Sin ti no habría podido"

Sara Carbonero ha felicitado a su hermana pequeña, Irene, por su 32 cumpleaños. Lo ha hecho con un tierno mensaje en Instagram en el que ha explicado todo lo que significa en su vida y en el que también le ha agradecido su incombustible apoyo, especialmente durante este último año en el que la mujer de Iker Casillas le tuvo que hacer frente al cáncer de ovario que le diagnosticaron.

Lea también: Sara Carbonero retoma el trabajo con "un proyecto muy bonito" mientras Iker Casillas celebra con el Oporto la liga

"Me ha costado un mundo encontrar una foto porque nunca quieres salir en ellas, pero hoy la ocasión lo merecía. La vida nos hizo invertir los papeles y que tuvieras que cuidarme tú a mi, a nosotros, siendo la hermana pequeña", ha escrito junto a una foto de su hermana en la que aparece con el rostro prácticamente cubierto en su totalidad por el gorro y la bufanda que luce.

Irene le ha dado una gran lección durante este último año tan complicado para Sara: "Una prueba que no te tocaba vivir pero que te ha hecho todavía más grande. Cuánto has crecido de golpe. Este último año hemos compartido ratos de todos los colores y salvo dos veces contadas nunca has perdido la sonrisa de la cara, esos ojos que brillan más que ningunos y se ríen aunque por dentro estés rota", ha expresado.

Lea también - Iker Casillas y Sara Carbonero, ¿flamantes hosteleros?: un nuevo local en Navalacruz siembra las dudas

La periodista no tiene las palabras suficientes para agradecerle a su hermana todo lo que hizo por ella: "Una de las cosas más difíciles, cuando llegan situaciones que lo descolocan todo y te rompen los esquemas, es entender y aceptar que la vida a veces no tiene lógica, que el destino se equivoca y que aunque tendría que ser yo la que te protegiera y velara por ti, ha sido todo lo contrario".

Irene antepuso la salud de su hermana por encima de todo: "Nunca te has quejado de nada, siempre al pie del cañón con una palabra positiva y un buen gesto, aún cuando la espalda se resentía de las noches de sofá en el hospital, o cuando el mismo día que empezabas un nuevo trabajo llena de ilusión, me operaron y tuviste que cambiar tus planes . - ¿Qué hay hoy en la tele? ¿ Te doy un masaje? - decías, y de repente la peor de las experiencias se convertía en un mero trance", ha recordado.

Sara superó con éxito su tratamiento de quimioterapia en noviembre de 2019 y tiene claro que lo consiguió en gran parte gracias a su incombustible apoyo: "Ahora, desde la calma y la perspectiva que nos ha dado el tiempo, podemos decir que lo logramos juntas, porque sin ti no habría podido".

Tras estas bonitas palabras, Carbonero le ha dicho que seguirá regañándola como la hermana mayor que es: "Dicho todo esto, prepárate de nuevo para mis regañinas de hermana mayor, mis consejos aunque no me los pidas, mis WhatsApp para ver si has llegado bien a casa, para que dejes de fumar, de morderte las uñas y un montón de cosas más. Ya no te libras de mi, no pienso soltarte la mano nunca".

Ha sentenciado la bonita felicitación con unas palabras en las que también le agradece su labor como tía de los pequeños Martín y Lucas: "Hoy es tu cumpleaños y todos los que te queremos y tenemos la enorme fortuna de compartir nuestra vida contigo lo celebramos. Quizá yo un poquito más, porque no me cabe el orgullo en el pecho. Sé que estas cosas no te gustan pero déjame presumir un poquito de hermana y de tía. La mejor que mis hijos podrían tener. Disfruta de tu día y tu vida. ¡ Feliz cumpleaños, enana!".