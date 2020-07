Justin Timberlake y Jessica Biel revolucionan a sus seguidores: ¿han tenido un nuevo hijo en secreto?

Justin Timberlake y Jessica Biel se habrían convertido en padres por segunda vez tras llevar el embarazo de la actriz en absoluto secreto. Ha sido un niño que habría venido al mundo a comienzos de la semana pasada. Ya se encuentran de vuelta en su segunda residencia de Big Sky en Montana (California), donde pusieron rumbo para pasar la tormenta desatada por el Covid-19.

La información la destapó este lunes a bombo y platillo el Daily Mail, atendiendo a fuentes familiares de la protagonista de The Sinner. Ellos de momento no lo han hecho público a través de sus redes sociales. Desde hace un tiempo no comparten fotos en las que se le aprecia la barriga a la actriz, pues la de Minnesota la disimula con prendas holgadas o con fotos en las que no la captura.

Además, en marzo celebraron su cumpleaños y compartieron un vídeo en stories en el que aparecía soplando las velas, pero disimulando su presunto estado sentada en una mesa y luciendo una prenda ancha que no hizo levantar ninguna sospecha por aquel entonces. El resto de fotos y vídeos que Jessica ha ido compartiendo de cuerpo entero pertenecían al año anterior.

El pequeño acompaña en casa al otro hijo del matrimonio, Silas, que nació en abril de 2015. Según el mismo tabloide, tan solo tenían constancia de la noticia del embarazo sus familiares más íntimos, entre los que se encuentra la madre de la actriz, que estos días está en casa con ellos cuidando de su hija y de su nuevo nieto.

Justin y Jessica comenzaron a salir en 2007 y se dieron el "sí, quiero" un lustro después. En 2015 le pusieron un bonito broche de oro a su relación con el nacimiento de Silas. En 2019 se enfrentaron a rumores de crisis matrimonial por unas comprometidas fotos del cantante con la actriz Alisha Wainwright, con la que compartió reparto en la película Palmer, que todavía no se ha estrenado. En la actualidad y con el nacimiento de su segundo hijo forman uno de los matrimonios más consolidados entre las estrellas de Hollywood.