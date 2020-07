Johnny Depp: los apodos que le ponía a los actores con los que creía que Amber Heard le era infiel

El juicio de Johnny Depp contra el tabloide The Sun por llamarle "maltratador y violento" tras las acusaciones de malos tratos su ex mujer, Amber Heard, está llegando a su fin con una gran repercusión mediática. La actriz, que interviene en esta batalla legal como testigo, ha desvelado los motes que el protagonista de Piratas del Caribe le ponía a los hombres que trabajaban con ella en la gran pantalla, de los que sentía celos.

Heard declaró en la audiencia de este lunes que Johnny la acusó de haberle sido infiel con ocho actores de Hollywood muy conocidos, entre los que se encontraban Leonoardo DiCaprio, Liam Hemsworth, James Franco, Eddie Redmayne y Kevin Costner. Además, declaró que Depp le decía que la gente pagaba en el cine para verla "teniendo sexo en cámara", tal y como recogen medios internacionales como Express & Star.

La estadounidense reveló entonces que el actor adjudicaba apodos malsonantes a estos hombres: "Se burlaba de mí, especialmente cuando estaba borracho o drogado, y tenía apodos despectivos para cada uno de mis coprotagonistas masculinos que consideraba una amenaza sexual. Por ejemplo, DiCaprio era 'cabeza de calabaza', Channing Tatum era 'cabeza de patata' y Jim 'zurullo' Sturgess".

La actriz de Aquaman relató el infierno que vivió con él durante su matrimonio, que duró de 2015 a 2017: "Tenía que justificarle por qué estaba haciendo una película puntual, y era mucho peor si había besos o sexo. Intentaría atraparme cogiendo mi teléfono o diciéndome que alguien le había dicho que estaba teniendo una aventura y actuaría como si tuviera información que lo demostrara, cuando no era así".

El actor, según ella, ejercía un control absoluto sobre sus trabajos en el cine: "Sus reglas se iban endureciendo cada año cuando estábamos juntos sobre qué desnudos o escenas eran aceptables, pedía descripciones de cada detalle, de las escenas, de cómo estaban cubiertas, imponiendo restricciones de lo que podía y no podía hacer. Me encontré haciendo concesiones y rechazando trabajos", desveló.

La presión del protagonista de The Tourist sobre ella era asfixiante, tal y como recordó: "Si usaba un vestido escotado, él diría cosas como 'mi chica no va a ir vestida como una puta'. Con el tiempo dejé de usar vestidos reveladores para los eventos de la alfombra roja. Me humillaba cada vez que intentaba usar algo que pudiera verse sexy, llamándome puta y hambrienta de fama", explicó. Incluso aseguró que en una ocasión le dijo "voy a ver cómo te violan".

También rememoró otro episodio de celos: cuando el afamado actor le cogió su coche para que se lo arreglaran. Decidió no devolvérselo para que sus guardaespaldas fueran los encargados de llevarla a todas partes: "Con el tiempo se hizo evidente que esta era una de las formas en que él sabría y controlaría dónde estaba. Lo mismo sucedió con los guardias de seguridad. Insistió en que yo tuviera seguridad personal y envió a sus propios hombres, quienes le informarían sobre dónde estaba en todo momento".

Según la actriz, Depp le decía que la única manera de escapar de su matrimonio era con la muerte. Una de las amenazas que le lanzó durante los años que estuvieron juntos, según ella, fue: "Te cortaré la cara para que nunca más nadie te quiera". Este juicio contra The Sun no tiene nada que ver con el que enfrentará a Depp contra Heard por las acusaciones de abuso de la actriz. Será ante el tribunal de Virginia y en una fecha aún no fijada.