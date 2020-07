La madre de Ari Behn se rompe al recordar a su hijo: "El suicidio trae conmoción y desesperación"

La madre de Ari Behn, el ex marido de Marta Luisa de Noruega, se ha abierto en canal para recordar a su hijo, que se suicidó el pasado mes de diciembre causando una gran conmoción. Marianne Behn, como así se llama su progenitora, ha confesado que el día que se quitó la vida debería haber ido a comer a la casa familiar junto al resto de sus seres queridos.

"La muerte misma es difícil, el suicidio es aún más difícil. Trae conmoción y desesperación, pero luego tienes que aceptar y respetar la elección que hizo", ha confesado la noruega al diario Dagbladet Magasinet. El padre de los hijas de Marta Luisa falleció en unas fechas muy señaladas, en plena Navidad, el 25 de diciembre a los 47 años.

Precisamente, la noche del 24 tendría que haber acudido a la casa de sus padres a celebrar la Nochebuena en la casa familiar del municipio de Larkollen, pero horas antes llamó a su madre para explicarle que se iba a ausentar porque se notaba muy cansado, tal y como ella misma ha explicado en esta misma entrevista. El padre de Ari, Olav Bjørshol, se presentó al día siguiente en el domicilio de Behn para que fuera a comer con ellos y tristemente se lo encontró sin vida.

Su progenitora ha confesado que por esas fechas no llegaron a pensar que su hijo tomara esta decisión, aunque meses antes sí tuvieron ciertas sospechas por sus comportamientos: "Fue un par de veces durante el otoño pasado cuando estábamos un poco más preocupados. Le pregunté directamente si había peligro de que estuviera pensando en ese sentido: 'No, mamá, no tengo el coraje de hacer eso. Yo tampoco quiero eso'. Él siempre le decía 'mamá, no mamá'".

Desde que se casara con Marta Luisa en 2012 se convirtió en un quebradero de cabeza para la Casa Real de Noruega y protagonizó escenas atípicas para un royal. Le marcaron escándalos como aquellas fotografías con su cabeza entre los pechos de una bloguera realizadas en un fotomatón, cuando fue descubierto como un pordiosero por Londres o como cuando se disfrazara de drag-queen para irse de fiesta con Carmen de Mairena por Barcelona. Tuvo tres hijas con Marta Luisa: Maud Angélica, Leah Isadora y Emma Tallulah. La princesa está plenamente volcada en ellas a la par que disfruta de su relación sentimental con el chamán Durek Verret.