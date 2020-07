Inés Arrimadas y su marido llevan a su hijo a conocer a los abuelos

Inés Arrimadas vive uno de los mejores momentos de su vida desde que tiene en brazos al pequeño Álex, que nació a finales de mayo. La líder de Ciudadanos continúa disfrutando de su permiso de maternidad y junto al niño y su marido, Xavier Cima, ha viajado hasta Jérez de la Frontera, la tierra natal de la política.

El ex político ha dado fe de su viaje hasta Andalucía con una tierna foto de uno de los pies del pequeño. Junto a ella ha especificado la ubicación donde se encuentran: Jérez de la Frontera. Es de suponer que se hayan encontrado con los padres de Inés, Rufino Arrimadas e Inés García, quienes no habían estado al lado de su hija durante el nacimiento del niño debido al Estado de Alarma y la imposibilidad de viajar entre comunidades autónomas.

Los padres de Inés han vivido a lo largo de su vida entre Andalucía y Cataluña, pero eran procedentes de Salmoral, un pequeño pueblo de Salamanca con tan solo 140 habitantes. Su abuelo materno, fue un comunista que luchó al lado del bando republicano durante la Guerra Civil. Su hermano nació en Barcelona, donde su padre ejercía de policía nacional.

A Inés la política le viene de casta. Antes de nacer, su familia dejó atrás Barcelona para regresar a Jérez, donde Rufino fue concejal por la Unión de Centro Democrático de 1979 a 1983. Se trata de un consistorio histórico, pues fue el primer Ayuntamiento instaurado tras la caída del régimen franquista.

Desde que nació el niño, Inés también ha dado con el niño algún que otro paseo por las inmediaciones de su hogar. A finales de junio la familia al completo salió a pasear a un parque cercano, donde se mostraron muy atentos con el pequeño. En esta ocasión, Inés lucía un look muy hippie que no pasó para nada desapercibido, pues no estamos acostumbrados a verla lucir atuendos tan casuales.

Tanto Arrimadas como Cima se encuentran locamente enamorados de su pequeño. "Hace solo seis semanas que llegaste al mundo y yo ya no me acuerdo bien de cómo era mi vida sin ti. PD: Bueno, sí, recuerdo que dormía mucho mejor por las noches", escribía la número 1 de la formación naranja a principios de este mes bajo una instantánea en la que aparece cogiendo la mano de su bebé.