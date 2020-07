Dani Rovira celebra el fin de su quimio: "Los linfomas han desaparecido y empiezo 18 sesiones de radio"

El actor Dani Rovira anuncia en su perfil de Instagram que las sesiones de quimioterapia han terminado y explica a lo que se enfrenta ahora. El 25 de marzo Dani Rovira publicó en su perfil de Instagram el diagnóstico que le habían dado una semana antes, lo quiso hacer él, para evitar especulaciones. "Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: Linfoma de Hodgkin. Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el 'bicho'. No tengo miedo. Estoy tranquilo", anunciaba. Ahora, con la quimio finalizada, Rovira tiene muchos motivos para celebrar antes de iniciar la última parte del tratamiento.

Dani Rovira llevaba mucho tiempo esperando este momento: el humorista ha terminado la quimioterapia y después de cuatro meses, comienza a ver el final del tratamiento. El ex novio deClara Lago confía en que a mediados de agosto pueda estar finalmente recuperado. "¡Se acabó la quimio! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de esta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas", escribió en tono divertido.

Queda por delante parte del proceso, con 18 días seguidos de nuevas sesiones a pesar de que los linfomas han desaparecido: "Esta semana empiezo a afrontar 18 sesiones de radio, una cada día. Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución. A mediados de agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo la 'normalidad', si es que hay algo normal ya en este mundo", detalló.

"Me queda la última pantalla del videojuego... Ojalá cuando acabe se me ponga cabeza de koala. Me gustan mucho los koalas. 'La vida te sonríe, pero siempre espero que me suelte carcajadas'. Sois tantos los que me estáis curando", explica antes de enviar un mensaje de ánimo a todos los que, como él, se están enfrentando a la enfermedad.

"Ánimo a los que estáis en la lucha. Tenemos unos médicos y un personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer", añade. El mensaje ha sido celebrado por compañeros como Ernesto Sevilla, Josep Lobató, Paco León, India Martínez o Silvia Abascal. Todos han dejado comentarios de apoyo para Dani.

