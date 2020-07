Fernando Simón genera una guerra en Twitter por su pillada haciendo surf en Portugal: ¿a favor o en contra?

Si hay un nombre que ha sonado con fuerza este fin de semana en las redes sociales ha sido el de Fernando Simón. El epidemiólogo aprovechó sus días de vacaciones para tomarse un respiro en Portugal, donde se evadió surfeando unas cuantas olas. Tras ser fotografiado en el país vecino, los usuarios de Twitter se dividieron entre los que lo apoyaron por disfrutar de sus días de vacaciones y los que lo criticaron por hacer precisamente lo mismo.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad fue captado el pasado sábado por el diario ABC en la playa de Carrapateira, en el Algarve, junto a un grupo de familiares. El médico alquiló una tabla de surf y se relajó dando paseos por la arena con su familia.

Las imágenes corrieron como la pólvora en la red social del pajarito y levantaron un gran revuelo entre los más críticos de Simón. Algunos criticaron que se fuera a otro país de vacaciones cuando había recomendado anteriormente lo contrario y otros ironizaron con dedicarle a él los futuros posibles aplausos de las 20:00.

Fernando Simón te dice que no te muevas de Comunidad Autónoma -a menos que sea necesario- para evitar que el virus se propague. Fernando Simón se va a descansar a otro país. Rosa Díez denuncia la incoherencia. ¿Con quién se mete la izquierda? Con Rosa Díez. Bien.

Que Mariano Rajoy se diera un paseo de 10 min. frente a su casa por recomendación médica fue motivo de críticas y ataques en @LaSextaTV Que Fernando Simón recorra 630km de carretera a Portugal para irse de surfeo y chiringuitos no merece ni un minuto de crítica. Mafia mediática

Tras las críticas negativas, otros muchos salieron en su defensa, alegando que merecía unos días de descanso por la gran carga de trabajo y responsabilidad que ha llevado durante sus hombros estos meses. También lo compararon con otras polémicas situaciones, como cuando los reyes protagonizaron una estampa sin mascarilla en Gran Canaria cuando estaban rodeados de gente.

Lo único que ha demostrado Fernando Simón yendo a Portugal es tener buen gusto. Por cierto, cuando se trabaja hay que descansar. Esto no lo entendéis fascistas, ya que no dais un palo al agua.

Lo del Rey yendo a Arabia a hacer sus cositas, bueno, no te gusta mucho, pero qué se le va a hacer. ¿Pero Fernando Simón pasando un día en la playa? Por ahí sí que no: de ti no se ríe nadie.