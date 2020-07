El doctor Bonaventura Clotet, el padre del actor Marc Clotet, acusa a Díaz Ayuso de mentir con las cifras de brotes

Cataluña es la comunidad más afectada por los rebrotes del Covid-19. El doctor Bonaventura Clotet, padre del actor Marc Clotet y suegro de la actriz Natalia Sánchez, ha hablado sobre la complicada situación que atraviesa su tierra natal y ha lanzado un duro ataque contra la Comunidad de Madrid al poner en duda los datos de los contagios que está ofreciendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"Madrid no está diciendo toda la verdad", ha declarado el médico catalán durante una entrevista en RAC1. "No sé cómo en Madrid no se dan cuenta que lo que dicen no puede ser. Se han quedado muy cortos a la hora de dar los valores de las personas infectadas. Las motivaciones no las quiero interpretar, para no entrar en conflictos", ha alegado el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

En opinión de Clotet, "los test y pruebas han encontrado probablemente un número elevado de personas infectadas, pero como en estos momentos está afectada una población más joven y con menos riesgo de hospitalización, puede que no lo mencionen".

"Ahora mismo no están diciendo toda la verdad. Porque no lo miran bastante bien, porque no contabilizan todos los casos", ha insistido Bonaventura, que también se ha referido a las restricciones impuestas por la Generalitat: "Las órdenes deberían ser mucho más concretas, no tanto recomendaciones. Y sobre todo se deben acompañar de un razonamiento basado en datos epidemiológicos claros. La gente lo entendería mejor", ha explicado.

Clotet, que está muy relacionado con el mundo de la cultura por la profesión de su hijo, se ha mostrado muy crítico por el cierre de teatros, cines y salas de concierto en Barcelona: "Han hecho un esfuerzo muy riguroso", ha señalado, solicitando a las autoridades que "modelen esta medida".