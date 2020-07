Fran Rivera recuerda emocionado a su madre, Carmina Ordoñez, a punto de cumplirse 16 años de su muerte

Fran Rivera ha recordado a su madre, Carmina Ordoñez, con unas sentidas palabras a las vísperas de cumplirse el 16 aniversario de su muerte. El torero, emocionado, ha manifestado que la echa de menos durante todos los días de su vida. Además, ha alegado que prefiere recordar otras fechas más alegres, como hace unos días hizo en Instagram por el santo de su progenitora.

"No soy partidario de estas fechas, prefiero recordar otras. Me acuerdo mucho más otros días pero lo más bonito es la cantidad de gente que la tiene presente todos los días Lo vivo que está su recuerdo me llena y encanta", ha expresado el hermano de Cayetano Rivera este lunes en Espejo Público.

La madre de Fran y Cayetano falleció a los 49 años el 23 de julio de 2004, cuando fue encontrada sin vida en la bañera de su casa. El diestro ha asegurado sentirse muy bien cuando está con los amigos de su madre: "Con sus amigos cuando mejor lo estamos pasando, más nos acordamos de ella. Cada cosa que vivo pienso en cómo sería vivirlo con ella", ha expresado.

El torero no puede evitar contener la emoción cada vez que la recuerda: "Me emociono mucho, la echo mucho de menos. Ella quería que todo estuviera bien". Dieciséis años después de su triste pérdida se rinde en elogios hacia su figura: "Era fantástica y maravillosa, desconocida por mucha gente. Era maravillosa. En su corazón solo cabían cosas buenas. Era la alegría, el Rocío, la Feria, la Semana Santa todo en una persona. Era y lo sigue siendo porque para mí lo sigue siendo", ha sentenciado.

El marido de Lourdes Montes también recordó a su madre el pasado jueves 16 de julio, cuando se celebró el Día del Carmen: "Felicidades a todas las Carmen. Qué día más bonito. ¡A disfrutar!", escribió en Instagram junto a una foto de su madre, en la que aparecía luciendo un vestido rojo durante El Rocío. Este día también celebró el santo de su segunda hija, Carmen (4), su primogénita junto a Lourdes. El segundo hijo de ambos, Francisco, nació en enero de 2019. Su hija mayor es Tana Rivera, de 19 años, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.