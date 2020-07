Ocho claves que demuestran la guerra abierta entre Alejandro Sanz y su ex, Raquel Perera

Prácticamente un año después de emprender caminos separados, Alejandro Sanz y Raquel Perera están sufriendo arduos encontronazos judiciales a la hora de llegar a un acuerdo de divorcio. Los dos se han intercambiado varias demandas en los juzgados desde el pasado mes de abril. ¿El motivo? El desencuentro económico entre el cantante y su ex mujer que analizamos en ocho claves desde Informalia.

1. Raquel Perera, disconforme con la actitud de Alejandro Sanz. "Alejandro me está mostrando un lado que nunca vi antes en él. Me cuesta mucho creerlo. No es propio de él. Me siento triste, pero entera. Decepcionada aunque también más realista", confesó la propia empresaria a El Mundo. Según este diario, los dos llegaron a un acuerdo económico, pero el intérprete de Mi soledad y yo decidió romperlo cuando se asentó en Madrid con su novia, la artista cubana Rachel Valdés.

Así lo cuenta un amigo cercano a Raquel en el mismo periódico: "Pese al dolor que Raquel sintió por la durísima situación, entre ellos no hubo problemas, incluso este mes de marzo pasado, antes del confinamiento, Alejandro estuvo en casa de Raquel en Miami, hablaron largo y tendido y llegaron a un acuerdo que sellaron con un cariñoso abrazo. Sorprendentemente, cuando él llegó a Madrid se desdijo de todo interponiendo el 15 de abril una demanda de divorcio en un juzgado de Pozuelo que dejó en shock a Raquel, quien no podía concebir una reacción así", explicó.

2. 40.000 euros al mes en gastos. En dicho acuerdo, Alejandro apalabró con su ex mujer pagar los gastos relativos a los niños, que viven en Miami junto a ella en una casa de alquiler. "Hasta entonces, Alejandro pagaba los gastos, que suponían 40.000 dólares al mes, ya que Miami es muy caro y Raquel pagaba por el alquiler de su casa 18.000 dólares y 6.000 por el colegio de los niños, además de dos personas de servicio y el día a día doméstico", afirmó el mismo amigo.

3. Una casa para los niños. En el acuerdo pactado, Sanz también se comprometió, según dicho medio, a adquirir una casa en Madrid para sus dos hijos, Dylan y Alma. Por el momento viven en la casa que Raquel alquiló en Miami tras abandonar la que compartía con el cantante. El artista se quedó la residencia de ambos por el estudio de música que instaló en ella, por el cual desembolsó una cantidad de dos millones de dólares.

4. Una compensación económica y una pensión a Raquel. En dicho acuerdo, Alejandro también tenía que compensar económicamente a Raquel por todos los años que estuvo al frente de sus negocios sin percibir un salario y sin tener tampoco una cuenta propia en el banco. Aparte, le tendría que entregar una pensión de 10.000 euros mensuales durante los tres primeros años tras la separación. Después, esta cifra se rebajaría a los 6.000 euros. Cabe destacar que durante el tiempo que estuvieron felizmente unidos sus gastos mensuales eran de unos 150.000 euros al mes.

5. Un cruce de demandas. El pasado 15 de abril la empresaria recibió la demanda de divorcio de su marido, interpuesta en Pozuelo de Alarcón. Sanz eliminó de un plumazo la compensación económica y modificó otras cuestiones relacionadas con otros aspectos económicos y la custodia de los niños. La respuesta por parte de Raquel llegó el 29 de mayo a modo de demanda.

6. El duro mensaje de Alejandro Sanz. Después de la demanda interpuesta por la madre de sus dos hijos pequeños, el cantante agarró el móvil para comunicarle sus intenciones. La manutención de los gastos los reducía de los 40.000 a los 15.000 euros. Además, la amenazó con bloquearle todas las tarjetas, dar de baja todos los seguros y despedir a los empleados del hogar, entre otras cosas. Tras esta decisión que finalmente llevó a cabo, Raquel no pudo pagar los gastos relativos a sus hijos, según El Mundo.

7. La respuesta de Raquel. Ante el último movimiento de Sanz, Perera volvió a recurrir a la justicia mediante sus letrados convocando una moción urgente. El 7 de julio el juez congeló las cuentas del cantante en Estados Unidos, hasta que se resuelva el malentendido en el próximo encuentro judicial.

8. Una batalla sin precedentes. El siguiente asalto tendrá lugar este miércoles 22 de julio. Esta misma semana el juez decidirá si el juicio sigue adelante o si, por el contrario, se paraliza atendiendo a la versión del cantante. El intérprete de Corazón Partío sostiene que no ha recibido la demanda de divorcio presentada por su ex en Florida.

Alejandro Sanz, mientras tanto, se encuentra atravesando un momento idílico con Rachel Valdés, la artista cubana por la que dejó a Perera. En este año han disfrutado de momentos inolvidables juntos, como los Grammy Latinos y el reciente concierto que el madrileño dio en su barrio madrileño natal, Moratalaz. Un mini concierto de tres canciones envuelto en la polémica, ya que muchas voces criticaron que el Ayuntamiento de Madrid desembolsara por su actuación casi 40.000 euros, teniendo en cuenta la difícil situación que se está atravesando por la pandemia.