Alejandra Rubio y su novio millonario Tasio de la Vega, en crisis: "Hemos discutido"

La felicidad que parecía envolver a la relación entre Alejandra Rubio y Tasio de la Vega se ha desvanecido. La hija de Terelu Campos y su novio millonario están sufriendo la primera crisis de pareja tras unos días juntos de vacaciones en Ibiza. Ella misma ha desvelado la discusión.

La joven, que trabaja como tertuliana en el programa Viva la vida reconoció este domingo que su semblante serio se debía al mal momento que atraviesa con su chico: "Hemos discutido, eso es verdad, pero son cosas que pasan", dijo la nieta de María Teresa Campos. Debido a esta riña, ella no volverá a la isla pitiusa como pensaba hacer.

No obstante, Alejandra seguía negando que Tasio fuera su pareja: "No tengo que romper con nadie porque no es mi pareja", decía la colaboradora del espacio de Telecinco, que alegaba: "Pasan cosas, pero como en todas partes".

Alejandra Rubio comenzó su romance con Tasio hace unos meses. A pesar de haber tenido varias citas por Madrid y haber viajado a Ibiza juntos, ellos niegan tener una relación y se declaran amigos especiales, una amistad que podría estar finalizada tras las palabras de la joven.