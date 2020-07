El regalo con el que Ana Obregón homenajea a su hijo, Álex Lequio: "Fue el último proyecto de Aless"

Álex Lequio, que falleció el pasado 13 de mayo tras una valiente lucha contra el cáncer, tenía en marcha muchos proyectos con su empresa, Polar Marketing. El último de ellos, una cerveza personalizada que ahora ha cobrado más valor sentimental que nunca. La empresa le ha hecho llegar a sus familiares y amigos muchas de estas botellas en su honor y Ana Obregón le ha regalado una de ellas a su fiel amigo, Raúl Castillo.

El relaciones públicas de Oh my club, la misma discoteca donde trabaja Alejandra Rubio, hizo a sus seguidores testigos de este bonito regalo de su amiga a través de su cuenta de Instagram: "Esta mañana he recibido un regalo muy especial de alguien muy especial en mi vida. La felicidad algunas veces se transmite con lágrimas y emoción, no se puede controlar pero si se puede compartir", escribió junto a un vídeo en el que aparece visiblemente emocionado, agradeciéndole a Ana el detalle.

Le mostró a Ana todo el amor que siente por ella: "Gracias por quererme, por pensar en mi, por compartir la vida, por abrirme tu corazón y dejarme ocupar un lugar tan bonito que tan feliz me hace. Gracias por ser mi amiga, mi compañera y la chula de mi corazón", expresó, antes de terminar el mensaje con unas palabras llenas de inspiración: "Amiga, voy a cuidarte el corazón, tú eres mi vida. Te quiero".

Lea también - Ana Obregón recuerda los veranos con Álex Lequio: "Cuando la vida era vida"

Horas más tarde, la protagonista de Ana y los 7, que está atravesando el duelo en su casa familiar de Mallorca, le respondía a su amigo con unas palabras que daban fe de lo importante que esta cerveza era para su hijo: "Gracias mi chulo por recorrer este camino de lágrimas a mi lado. Esa cerveza personalizada fue el último proyecto de Aless. Te quiero muchísimo", escribió la presentadora junto al emoticono de un corazón roto.

El joven emprendedor inició su andadura con Polar Marketing hace cuatro años desde el garaje de su casa y en la compañía de su mejor amigo, Nacho Ansorena. Años después se trasladaron a unas oficinas en Madrid, donde el resto de sus compañeros sigue trabajando y rindiéndole tributo siempre que tienen ocasión. "Empezamos desde un garaje, ahora estamos aquí", reza la publicación que compartieron este fin de semana en su honor. Los jóvenes también le hicieron llegar a la prima y mayor confidente de Álex, Celia, una de estas cervezas.

Lea también - El simbólico vestido de Ana Obregón en honor a su hijo: el diseñador vistió a una madre con el corazón roto

Ana se refugia en el calor de sus hermanas y el resto de su familia en Mallorca, donde la familia García-Obregón acostumbra a pasar todas las vacaciones estivales. Desde 'El Manantial', como así se llama su refugio, recordó a su hijo hace una semana con una entrañable foto del verano pasado, en la que ambos disfrutaban de un baño en la piscina: "Cuando la vida era vida", escribió la bióloga. Alessandro Lequio, por su parte, cuenta con el apoyo de su mujer, María Palacios; su hija Ginevra de cuatro años; y su hijo Clemente, fruto de su matrimonio con Antonia Dell'Atte, que actualmente vive en Miami.