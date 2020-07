Paulina Rubio le gana la última batalla a Colate: le chafa las vacaciones con su hijo

Paulina Rubio le ha ganado una nueva batalla a Colate, el padre de su hijo Andrea de 9 años. Nicolás Vallejo-Nágera solicitó ante el juez poder viajar desde Estados Unidos hasta España con el menor, para que estuviera junto a su familia paterna durante unos días. La chica dorada se negó a ello alegando que un viaje ahora no sería lo más adecuado por la pandemia del Covid-19.

Para impedir los deseos de Colate, que tenía intenciones de pasar agosto entre la casa de familiar de su hermana Samantha Vallejo-Nágera en Segovia e Ibiza, Paulina solicitó una audiencia virtual de emergencia ante el juez Spencer Multack, que finalmente se llevó a cabo la semana pasada.

Una de las personas que intervino en esta audiencia fue Amber Glasper, la niñera del menor: "El niño está muy interesado en ir a España, tienen familia allá y claro que sería un viaje muy bueno para él en cualquier otra circunstancia, pero debido a la pandemia y Miami está considerado como el epicentro de la pandemia, mi preocupación es que si el niño viaja a España podría estar en riesgo de contraer el virus durante el viaje que es muy largo y ya no podría regresar", sostuvo, tal y como mostró el programa mexicano Ventaneando.

En la otra parte, el letrado de Colate manifestó que su representado lo tenía todo bajo control para que el niño viajara con la máxima seguridad: "El niño siempre espera para poder viajar a España. El papá lo tiene planeado, tiene los boletos, sabe donde quieren ir, los lugares exactos, el niño está emocionado de ir. No hay ninguna evidencia que compruebe que España vaya a cerrar fronteras, de hecho han reportado que los números de contagios son mínimos en comparación con los de Miami", explicó en la audiencia virtual.

El juez, tras escuchar atentamente ambas partes, inclinó la balanza hacia el lado de la cantante: "Entiendo que esto es un viaje familiar y que tanto el señor Nágera como su hijo están emocionados por hacerlo, pero no estamos viviendo en términos normales y no puedo asumir ese riesgo; así que lo lamento mucho pero creo que habrá más viajes y no puedo permitir que su hijo tome ese avión a España", sentenció.

En mayo de este año el empresario y la artista volvieron a verse las caras en los juzgados. Este nuevo conflicto judicial fue iniciado por el concursante de Supervivientes, que solicitó la custodia del hijo que tienen en común alegando que la cantante "está teniendo episodios severos de desequilibrios mentales". Como prueba utilizó el bochornoso vídeo del concierto que la propia artista compartió en las redes sociales, en el que hacía gestos extraños, y solicitó a las autoridades "que se le realice una evaluación mental y física" a Paulina por dicha grabación.

Está dura la cuarentena en la casa de Paulina Rubio.pic.twitter.com/SNIsgh5u5E — N. (@smokeseller) April 19, 2020

En dicha demanda, el hermano de Samantha Vallejo Nágera también arremetió contra la madre y el hermano de la artista, asegurando que no mantienen un comportamiento adecuado con el niño. El empresario hace referencia a un "ambiente tóxico y violento". En esta ocasión, el juez le dio la razón a la artista, pero a comienzos de junio todo volvió a complicarse para ella porque dio positivo en el test de marihuana que le solicitó Colate.

Este miércoles 22 de julio volverán a enfrentarse en los tribunales por la custodia de su hijo. Mientras todo se aclara, compartirán la custodia y la educación del pequeño, que está pasando estas vacaciones de verano un mes con cada uno de ellos. La intérprete de Ni una sola palabra también tiene un proceso legal pendiente por la custodia de su hijo menor Eros, aunque ya llegó a un acuerdo con el padre de éste, Gerardo Bazúa.