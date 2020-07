Elena Tablada presume de cuerpazo y de familia feliz tres meses después de dar a luz

No hay nada más bonito que ver a una familia unida y esa es la estampa que nos ha regalado Elena Tablada y Javier Ungría. Los dos papás están como locos desde que Camilla llegó al mundo hace pocas semanas. Lo cierto es que los cuatro forman una familia diez y son muchas las publicaciones que ambos hacen en sus redes sociales mostrando los buenos ratos que pasan juntos y, en el caso de la ex de Bisbal, la preciosa figura que luce cuando no hace ni tres meses que dio a luz, en pleno confinamiento por el coronavirus.

Javier Ungría nos ha comentado cómo se encuentra en estos momentos: "Muy bien, está todo fenomenal" y asegura que él como padre: "Yo estoy así de gordo". Y es que el marido de la ex de Bisbal está viviendo uno de sus mejores momentos en la vida, rodeado de la mujer a la que quiere y de sus hijas, juntos están pasando este verano tan especial.

En las imágenes podemos ver como Javier Ungría mete en el coche familiar a su hija Camilla. Parece que los primeros días después del parto han pasado ya para el recuerdo y ahora la prioridad de todos ellos es disfrutar. Tras habernos atendido en exclusiva, el marido de Elena Tablada se despide haciendo un gesto con la mano.