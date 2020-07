¿Por qué Isabel Pantoja no acudió a la boda de Aneth celebrada en Madrid?

Este fin de semana ha sido de ensueño para Aneth y es que la amiga de Isa Pantoja se ha dado el 'Sí, quiero' con el hombre al que ama por todo lo alto, aunque lo cierto es que le hubiese gustado que hubiese estado más gente, como por ejemplo Isabel Pantoja, quien no pudo asistir por las limitaciones en los aeropuertos a causa del Covid-19.

El viernes celebraba la primera parte: "Hoy ha sido la primera parte, mañana festejamos de verdad. Hoy ha sido la civil, muy familiar, todos súper protegidos". Y es que aunque se haya dado el 'Sí, quiero' en Madrid, la exconcursante de Supervivientes 2019 tiene pensado celebrarlo también en Perú: "En septiembre en Perú, era este septiembre, pero lo hemos cambiado para el siguiente septiembre porque queremos que toda la familia pueda venir, pero nada, felices".

Este sábado, Aneth celebraba por todo lo alto su amor por Guillermo y como no podía ser de otra manera, la novia nos quiso atender y explicar que: "Muchas gracias a todos por haber venido. Este es un día súper especial. Es una ceremonia sencilla de matrimonio civil. Yo espero mi gran boda muy Aneth style, pero eso lo haremos en Perú".

Y es que el sábado no estaba nada nerviosa porque el compromiso lo selló el viernes: "Ya me casé ayer por la mañana, ya soy una señora hace 24 horas. Yo ya tengo mi señor esposo, y feliz. He estado muy arropada por la familia de él, mi única pena es que mi madre no ha podido venir por el tema del covid, el aeropuerto se ha cerrado. Hay mucha gente que me gustaría que estuviera aquí pero no han podido".

Sobre quiénes fueron los invitados de la boda, Aneth muy sincera explicó que: "La familia, básicamente la familia de Guille que me arropa mucho y mis mejores amigos, los amigos con los que siempre cuento y siempre están conmigo". Como no podía ser de otra forma, la hija de Isabel Pantoja, que es amiga íntima no se perdió la celebración: "Isa es la madrina de mi boda en Perú y también es testigo civil, es mi hermanita pequeña y siempre lo va a ser".

Y es que recordemos que Aneth gozaba de muy buena relación con Isabel Pantoja y nos ha extrañado que la tonadillera no haya acudido a la boda de la exconcursante: "Sabemos que a Isabel le encantaría, yo la quiero mucho. Por supuesto que está invitada pero no va a venir por el confinamiento. Tiene a su madre muy delicada y lo primero es tomar precauciones. Somos novias en tiempos de Covid y hay que adecuarnos".

A pesar de su ausencia, Isabel Pantoja le ha querido aconsejar a Aneth: "Está feliz porque conoció a Guille también en la isla, también era su inspector de la isla, entonces cuando empezamos a salir y le mandamos una foto juntos... Me dijo, estás con él, qué bien y está súper feliz con la boda. Nos desea lo mejor".