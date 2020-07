Las contradictorias declaraciones de Ana Soria: "Yo no he roto ningún matrimonio"

Enrique Ponce reaparecerá en una plaza el próximo día 1 de agosto en el coso sevillano de Osuna y Ana Soria será, con permiso del diestro, la estrella de esta corrida nocturna, en su primera aparición pública para animar al marido dePaloma Cuevas frente a los astados.

Primera contradicción: no quiere protagonismo pero va a ir a la plaza y sube fotos haciéndose cariños en las redes

Sin embargo, hay claras contradicciones en las palabras de Ana porque la joven declara esto: "No quiero protagonismo y deseo que esta relación se mueva en los cauces de la tranquilidad. Sé que es complicado no salir en los medios, pero es lo que me gustaría". ¿Y vas a la plaza? Y eso sin hablar de cómo abre y cierra sus redes sociales y qué fotos y frases dedica al planeta Tierra...

No hace falta decir por tanto que la relación de Enrique Ponce y Ana Soria está consolidada y que, tanto la estudiante de tercero de Derecho como el matador valenciano, hace semanas que no se esconden.

Segunda contradicción: no quiere enfrentamiento y dice frases demoledoras

Tanto es así, que ahora la joven novia del hombre que está casado con Paloma Cuevas desde hace 24 años ha concedido unas declaraciones al periodista José de Santiago para La Razón y que recogemos. Pero los dichos y los hechos la delatan. Como por ejemplo, la fecha en que Ana pone fin al matrimonio, o al amor entre Ponce y Cuevas; o que diga que no quiera llamar atención, cuando publica fotos ella misma haciéndose mimos con su chico y frases que retumban en el corazón de Paloma Cuevas, por mucho que Soria repita, como es lógico, que no van contra la mujer de su novio.

Pacto con sus padres

"Quiero terminar la carrera y ejercer como abogada", declara la almeriense en el periódico, sin duda, para tranquilizar a sus padres, que le pidieron una cosa ante todo cuando comenzó su relación: que finalizara sus estudios. Este pacto fue sellado el viernes 10 de julio, en la cena que contamos desde Informalia y en la que el diestro, su novia, un matrimonio amigo de la familia y los padres de Ana compartieron mantel en el restaurante 4Nudos de San José, en el Cabo de Gata, donde los Soria poseen una propiedad y tienen un pequeño barco amarrado en el puerto Deportivo.

"No voy a dedicarme al mundo de la moda y las pasarelas o al de las influencers. Tampoco he participado en ningún desfile. Es mentira", dice la joven. "No sé lo que están diciendo por ahí sobre mí, pero quiero aclarar que yo no propicio nada, no llamo a ningún paparazzi para que me pille con Enrique. Al revés, intento que no nos vea nadie, aunque entiendo que a veces es imposible".

No habrá Erasmus polaco

Ana Soria confirma la noticia adelantada hace días por Informalia: primos contamos que tenía peido un Erasmus en ese país y luego desvelamos que abandonaba la idea de irse a Polonia: "Mi vida ha cambiado, es evidente. Y puede adivinar en cierto modo por qué me quedo. Pero no voy a decir todo lo que tengo en mente hacer después del verano. No es una decisión de ahora, sino de hace meses".

Ana Soria acompañará a Enrique en la temporada en América si sus estudios se lo permiten pero sin renunciar a su formación. "Seguiré estudiando la carrera en Granada o cambiaré la matrícula a otra universidad, está por ver", dice, dejando la puerta abierta a estudiar en Madrid, donde el torero querría estar al menos con cierta frecuencia, pues es donde estudian y residen sus hijas.

Baile de fechas

"Yo no he roto ningún matrimonio. Si el amor se acaba no puedes hacer nada. Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer. Nosotros llevamos juntos unos ocho meses... y su matrimonio llevaba roto desde hace dos años", asegura la protagonista del verano del coronavirus. Sin embargo, en Informalia sabemos gracias precisamente al entorno de la joven que a principios de enero ella salía como las chicas y chicos de su edad a las discotecas, de fiesta, y que tonteaba con algún chico, contando que estaba libre de amores. Otra cosa es que cuando ella repite eso de "cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer", fuera porque se lo decía el torero.

Pero Paloma Cuevas el 27 de febrero declaró a Informalia que no había nadie que se interpusiera entre ella y su marido. Es más, este portal ha podido comprobar, de fuentes de toda solvencia, muy cercanas a la esposa del torero, que fue en junio, a principios, cuando supo de la existencia de Ana Soria.

Contra Paloma Cuevas

Ana afirma que no quiere el menor enfrentamiento con Cuevas: "No me he enfrentado nunca a nadie. En redes sociales escribo siempre lo que me apetece y están muy equivocados si piensan que un mensaje que subí hace unos días estaba dirigido a ella. Es mentira. Simplemente era un mensaje de 'vive y deja vivir'', y hay gente que lo ha malinterpretado. No era para nadie en concreto. Lo mismo que existen personas buenas en esta vida, también encontramos malas. Repito: no quiero el menor enfrentamiento". Otra contradicción, porque, si en el momento mediático y amoroso en el que se encuentran Ponce y Soria, la joven publica eso, lo mínimo que puede pensar es cómo se va a interpretar. ¿Qué es peor: que pusiera ese mensaje dirigido a Paloma, o que lo pusiera y su ingenua inmadurez no le diera para comprender la obviedad del significado y la interpretación que se le iba a dar?

La edad no importa

Enrique tiene 48 años y Ana 21, o sea, la edad de Froilán Marichalar, Lucía Rivera o Andrea Janeiro. Pero parece que la diferencia de edad no parece ser un obstáculo en su relación: "Eso no nos importa, estamos muy enamorados, y el amor no conoce edades. Es totalmente libre", dice. Sin embargo, lo mejor es lo que no dice Ana Soria cuando le preguntan por sus intenciones de boda y maternidad en un futuro. "No nos hemos planteado nada en ese sentido, estamos en el comienzo de nuestra relación, es muy pronto para pensar en una boda. El futuro dirá... Lo único que puedo decir es que somos muy felices y estamos muy enamorados". Sin embargo, desde su entorno familiar nos llega una información distinta, y es que cuando en privado le hacen la misma pregunta sobre casarse y tener hijos la respuesta es ésta: "Ojalá". Ana Soria no conoce a las dos hijas de su novio: "Todo en su momento, es un tema muy delicado", apunta. Pero nos aseguran que Ana es muy niñera y que le gustaría ser madre.