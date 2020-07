Lucía Rivera denuncia la pérdida de su maleta: "Es lo peor que me ha pasado en 2020"

Lucía Rivera está que trina. La modelo ha denunciado a través de su cuenta de Instagram lo peor que le ha pasado durante este 2020. Aunque el año está empañado para todos por la pandemia del coronavirus, para la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera lo peor ha sido perder su preciada maleta en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, mientras se dirigía a un idílico lugar costero para pasar sus vacaciones.

La ex de Marc Márquez la ha perdido después de facturarla al avión: "Supuestamente se la ha tragado la tierra con muchísima ropa dentro y ahora no existe, ha desaparecido", dijo este jueves en un vídeo que ha publicado en sus stories de Instagram mientras intentaba disfrutar de sus vacaciones estivales.

Ha sido un duro golpe para la hija de la actriz de Física o Química: "Me dicen que no la han facturado y yo la vi entrando por la cinta. Tengo toda mi ropa ahí, es la maleta de Louis Vuitton. Estoy muy dolida, creo que es lo peor que me ha podido pasar en todo el verano y en todo el año", explicó visiblemente mosqueada.

Rivera tenía dentro de la exclusiva maleta "la mayoría de su trabajo y su vida": "Me estoy riendo pero he estado llorando toda la mañana". Lucía no gana de un año a otro para disgustos: "Ya decía yo que estaba yendo demasiado bien. El año pasado me robaron el móvil,este año la maleta con toda mi vida ahí. He estado desde las seis de la mañana moviendo hilos, por ahora imposible", sentenció.

La modelo anunció hace dos días que ya estaba preparada para comenzar sus ansiadas vacaciones con un post en Instagram: "El mar lo cura todo y mañana lo vuelvo a ver", escribió junto a un corazón y una foto de una de sus vacaciones anteriores. Las disfruta sin la compañía de Marc Márquez, con él que rompió antes de decretarse el Estado de Alarma por coronavirus después de un año y medio de noviazgo.