La hija mayor de Alberto de Mónaco corre la misma (mala) suerte que su padre: da positivo en coronavirus

Nuevo positivo en coronavirus en la familia Grimaldi. Si hace cuatro meses Alberto de Mónaco se convirtió en el primer royal europeo en dar positivo, ahora ha sido su hija mayor, Jazmin Grace Grimaldi (28), la que lo ha contraído. La propia joven, que sufre de asma, ha sido la encargada de anunciarlo a través de un vídeo en Instagram en el que asegura que se ha infectado a pesar de haber tomado todas las precauciones posibles.

"Esta mañana me llamaron del hospital donde me hicieron la prueba de Covid-19 ... y he dado positivo", ha confesado, antes de asegurar que durante estos días se había encontrado mal: "No ha sido un shock para mí porque durante esta última semana he tenido síntomas".