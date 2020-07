Zarzuela echará a don Juan Carlos "el domingo por la noche y vía comunicado"

Zarzuela prepara un comunicado que será "histórico" y que básicamente implica que echan de Zarzuela al rey Emérito. En el programa Todo es mentira invitaba a Jaime Peñafiel, que soltaba la bomba. "Será un comunicado este fin de semana diciendo que Juan Carlos I deja de residir en el Palacio oficial del jefe del Estado, Zarzuela", dijo el veterano cronista especializado en Casa Real.

"Este sábado o domingo sacarán un comunicado de Zarzuela diciendo que dadas las circunstancias el rey emérito abandona Zarzuela. Será un comunicado y punto. No saldrá nadie a hablar".

Otros medios afinan más e indican que probablemente será el domingo por la noche como fue el comunicado que hizo explotar todo. La noche del domingo 15 de marzo, al inicio de la pandemia, cuando Zarzuela destapó que el rey emérito tiene millones en paraísos fiscales. También se apunta a que la semana que viene, tras el comunicado, don Felipe y doña Letizia visiten Cataluña en su gira.

Peñafiel recordaba este jueves que "Letizia se alegraba de los males de Juan Carlos y ahora se preocupa. Juan Carlos se tendría que marchar a Sanxenxo (Galícia). Es un momento dramático. La reina Sofía debería irse también, a Palma. Ella es ajena a este drama pero cuando echaron a Urdangarin también echaron a la infanta Cristina. Ejemplaridad para todos. La Familia Real no ha sido ejemplar y la razón de la monarquía es la ejemplaridad. En cualquier momento Juan Carlos saldrá de Zarzuela y facilitará la labor", decía el periodista granadino. "¿Qué hace Sánchez Junco, el abogado de Juan Carlos?", preguntaba el cronista. "No ha salido a decir nada. No digo que haga como el de Urdangarin que salía todos los días, Pascual Vives".

Corinna "es una tipeja"

También se refirió a Corinna zu-Sayn Wttgenstein": "Es una tipeja, una cínica, no han de salir cada día a contestarla. El título de rey no se lo pueden quitar, ni cambiando el decreto de 2014. Me da mucha pena, Juan Carlos está enfermo, abandonado por su propia familia, no tiene apoyos de nadie. Lo más triste es que hagan salir al rey de su casa", añadía Peñafiel.