La otra ruptura de Enrique Ponce y Paloma Cuevas: finalizan su relación en las redes sociales

La polvareda levantada por la separación entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas no cesa. Tras confirmar su separación hace dos semanas y destaparse el romance del torero con Ana Soria, ambos manifestaron que mantenían una relación cordial por el bien de sus dos hijas, Palomita de 12 años y Bianca de 9. Sin embargo, el diestro y la cordobesa han dejado de seguirse recientemente en las redes sociales, por lo que esto denota todo lo contrario.

Tal y como hemos podido comprobar, el diestro no sigue a Paloma en Instagram ni tampoco la cordobesa hace lo propio con su ex marido. Aunque si indagamos en los perfiles de ambos, podemos comprobar que siguen intactas las fotografías que los dos compartieron juntos, incluida la que Cuevas publicó a finales de mayo para celebrar su aniversario: "23 añitos... de luna de miel en Bora Bora... ¡y nos creíamos mayores!", escribió Paloma junto a una foto de antaño en la que su amor estaba a flor de piel.

Enrique tampoco ha borrado las fotos con su ex mujer, aunque para encontrar la última nos tenemos que remontar a finales de 2018, cuando los dos acudieron juntos a una conferencia del diestro en el Colegio Mayor Moncloa de Madrid. Por aquel entonces era habitual que el torero compartiera más momentos de su vida personal en las redes sociales, como cuando acudieron al festival de Starlite en Marbella o disfrutaron de la feria de Córdoba. Después, ni rastro de su esposa en su muro de fotos. Lo que hace presagiar que la crisis sentimental entre los dos comenzó aquel año tal y como se ha venido diciendo.

Además, estos movimientos también coinciden con las noticias que nos han llegado en los últimos días desde Cetrina, la finca familiar de Jaén donde Paloma Cuevas pasa la tormenta junto a sus dos hijas y sus padres, Victoriano y Paloma. A la ex mujer del torero le estaría sentando como un trago de agua fría que su marido presuma de amor a los cuatro vientos tan pronto. Tampoco le sentarían ni mucho menos bien los últimos movimientos de Ana Soria en las redes.

La joven almeriense de 21 años escribió este sábado una reflexión que parecía ir dirigida a Paloma Cuevas: "Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya", sugirió con una contundencia difícil de superar. No hace falta hacer demasiadas interpretaciones. Pero hay más: "Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz". Ana no va a reconocer nunca que se lo dice a Paloma Cuevas, pero... a buen entendedor. Un día después, Soria publicó la primera fotografía junto al resto, en la que aparecen perdidamente enamorados.