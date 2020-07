Ernesto de Hannover, ingresado en un psiquiátrico tras amenazar con un cuchillo a un policía y golpearle en la cara

Ernesto Augusto de Hannover, bisnieto del último emperador alemán, está atravesando por un muy mal momento. El marido de Carolina de Mónaco, que tiene problemas con el alcohol, ha sido ingresado en un psiquiátrico en la noche del miércoles tras un grave altercado con la policía.

Según cuenta el diario alemán Focus, el príncipe de 65 años se encontraba llamó al departamento de policía local de Grünau (Alta Austria) desde su cabaña de caza pidiendo auxilio y alertando de que alguien estaba tratando de matarle.

Cuando llegaron los agentes, Ernesto "amenazó a los oficiales con un afiliado cuchillo de 30 centímetros", según el informe policial. Los detalles del incidente son muy confusos, pero los policías aseguran que el marido de Carolina "golpeó a un oficial en la cara", hiriéndole el labio. Ante esta agresión, fue retenido por los oficiales y trasladado a la Clínica Vöcklabruck por orden de un médico.

La oficina del fiscal público acusa a Ernesto de Hannover de "amenazas peligrosas, daños corporales graves, intento de daño corporal grave e intento de resistencia contra la violencia estatal".

El propio Ernesto se ha puesto en contacto con un medio austriaco, el diario Kronen Zeitung, donde ha dado detalles de lo sucedido: "Tenía un hipoglucemia, así que llamé a emergencias", ha dicho, antes de cargar la culpa en los agentes: "Creo que estaban borrachos, al menos me dieron la impresión. Luego me encadenaron a una ambulancia. No me dejaron salir por cinco horas", ha contado al portal.

Tras el incidente y los testimonios de los policías, el príncipe ha amenazado con presentar demandas contra los agentes y la psiquiatría. Mientras tanto, las autoridades han manifestado que pretenden retirarle su licencia de armas tras lo ocurrido.