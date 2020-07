Ferran Adrià valora a Pedro Sánchez y Casado y no se queda "con ninguno de los dos"

Ferran Adrià ha valorado a los políticos de nuestro país en 'La Fábrica', el programa de Gabriel Rufián en YouTube en el que entrevista a diferentes personalidades. El cocinero michelín ha opinado sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; sobre el líder de la Oposición, Pablo Casado; y ha valorado también el paso de Jordi Pujol por la Generalitat de Cataluña.

El diputado de ERC les suele hacer a sus invitados un test rápido, en el que se tienen que decantar por una personalidad u otra. El cocinero tenía que elegir entre compartir un menú degustación con Sánchez o Casado, a lo que respondió sin pensárselo un segundo: "Me parece que con ninguno de los dos. Yo nunca como con políticos. En tu caso no se qué haría pero...".

Youtube Video

El político también le dio a elegir entre Jordi Pujol o Carles Puigdemont y aquí ya lo tuvo algo más claro: "Hostia... Tengo que hacer un 'de esto' de los últimos años de Pujol que, nos guste o no, modernizó el país. Otra cosa es que, como te imaginas, no estoy a favor de la corrupción". Tampoco tuvo problemas en elegir entre dos de nuestros cocineros más mediáticos, Karlos Arguiñano o Alberto Chicote. Prefirió al primero.

El chef también ha opinado sobre Vox y ha comparado a Santiago Abascal con Donald Trump: "Me preocupan los extremismos, pero yo no puedo criticar a los votantes de Vox. Es antidemocrático. Tengo mucho respeto (...) Y si me preguntas por Abascal, me pasa como con Trump o Bolsonaro. No lo entiendo. Pero algo habremos hecho mal para que estén ahí".

También ha opinado sobre Pablo Iglesias: "Pablo Iglesias necesitaría más tiempo para reflexionar (...) Tiene que entender que tener una empresa o no, no es ser mala gente", aseguró, después de decir que para el "un país es como una gran empresa". Además, se ha pronunciado sobre la monarquía, tan salpicada en los últimos días por los numerosos escándalos de don Juan Carlos: "La monarquía se tiene que reinventar, pero un presidente de la República tampoco me gusta", sentenció.