Los toreros Morante de la Puebla, Juan José Padilla y López Simón, pillados en peleas de gallos supuestamente ilegales

Los toreros Juan José Padilla, Morante de la Puebla y López Simón están siendo investigados por su implicación en una pelea de gallos ilegal que tuvo lugar en un bar de Sanlúcar de Barrameda durante el confinamiento. Los diestros han sido fotografiados en una de estas 'veladas' gracias a las imágenes que un testigo envío al programa Sálvame.

En una de las imágenes, Padilla, Morante y Simón ven desde el tendido la pelea de gallos. En otra, Padilla coloca a un gallo, presuntamente suyo, dentro del 'ring'. También Morante charla con uno de los asistentes, que sostiene otro de estos animales. No hay ni rastro de mascarillas ni distancia de seguridad.

Desde el espacio de Telecinco aseguran que la pelea de gallos no era legal. Según cuentan, en casi toda España está prohibido este tipo de prácticas. El Ayuntamiento de Sanlúcar no dio permiso para su celebración, ya que además el país se encontraba en pleno confinamiento y estaba terminantemente prohibido reunirse con otras personas.

Un testigo desveló a Sálvame que en las peleas había apuestas económicas con cantidades que alcanzan los miles de euros. También contó que Padilla llevó su gallo para competir, extremo que investigan las autoridades, y que tanto él como Morante se dedican a la cría de gallos de pelea. Por su parte, López Simón mantiene una gran relación con Morante, quien fue su padrino cuando tomó la alternativa el 26 de abril de 2012 en La Maestranza de Sevilla.

Expertos jurídicos aseguran a Informalia que los toreros, así como todos aquellos que se dediquen a este tipo de prácticas en nuestro país, podrían enfrentarse a delito de maltrato animal, delito contra la flora y la fauna y delito de apuestas ilegales. Estas peleas son muy violentas y suelen finalizar con la muerte de uno de los dos gallos.

Tras las imágenes, el espacio televisivo preguntó a Juan José Padilla si estaba relacionado con "el negocio de las peleas de gallos". Así contestó el diestro: "No, no para nada. No estoy relacionado. Para mí no es un negocio, es una afición. Yo no negocio con ello". Al mismo tiempo negó asistir "a peleas ilegales" de este tipo. El apoderado de López Simón dijo que no es aficionado a esas prácticas.