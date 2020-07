María Teresa Campos, sobre su casa: "No se ha vendido ni se ha firmado siquiera un contrato de arras"

Ni se ha vendido por 3,5 millones de euros, ni "se ha acabado la pesadilla de María Teresa Campos", como asegura el reportaje de una revista sobre el ánimo en que se encuentra la periodista, después de haber vendido su espectacular mansión de Molino de la Hoz, a las afueras de Madrid.

Y es que la noticia de que Teresa ha conseguido un comprador para su casa, después de tenerla cinco años en el mercado, es falsa, como confirman la inmobiliaria que se ocupa de promocionarla y la propia Teresa con la que ha hablado Informalia.

"No se ha vendido ni se ha firmado siquiera un contrato de arras, que es el documento que garantiza que hay un comprador fiable con la clara intención de comprarla, nos dice la periodista. Hay gente interesada, siempre la ha habido, pero ninguna oferta firme hasta el momento. A mí este tipo de informaciones que no son ciertas, me perjudican mucho, le quitan seriedad al tema. Por otra parte, si se hubiera vendido, yo estaría encantada y lo habríais sabido enseguida".

La exclusiva del semanario llega incluso a afirmar que se ha puesto el cartel de vendido en la puerta del espectacular chalé, "cerrando así la etapa más negra de su vida", refiriéndose a la presentadora.

Sin embargo, cuando hemos hablado con Teresa, que está de de vacaciones en su casa de Málaga, trasmitía tranquilidad y buen humor, aunque contrariada por una información que no se ajusta la verdad y que podían haber contrastado con ella misma, simplemente con preguntar.

La casa en cuestión, de más de 1.600 metros cuadrados, en una parcela de otros 6.000, fue decorada en su día por el prestigioso interiorista Jaime Fierro, hoy fallecido, el mismo que decoró el primer domicilio de la infanta Elena y Jaime de Marichalar en la calle Ortega y Gasset. Es una casa elegante y acogedora, pero demasiado grande para Teresa y más ahora que ya no está con ella Bigote Arrocet.

La intención de Teresa es desde hace tiempo, mudarse a un buen piso, pero de dimensiones normales, situado cerca de donde reside su hija Terelu. De hecho, pagó durante meses el alquiler de uno con esas características, dando por sentado que la venta de la suya era un hecho. Pero en vista de que no se materializaba la operación, abandonó la idea y el piso y siguió en la suya. Y ahí sigue hasta el día en que ella misma nos cuente que ha encontrado un comprador de verdad.

Entre las numerosas estancias, el chalet tiene un despampanante salón de dos alturas presidido por una elegante chimenea de mármol. Llama especialmente la atención la alfombra persa que decora el centro del salón y los cómodos sofás y cortinas en tonos crudos, muy del gusto de la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego. Para relajarse también tiene otras salas de estar y una biblioteca para evadirse de los problemas con la lectura.

En el comedor cuenta con una enorme mesa en la que se da cita en los días más importantes con sus familiares y amigas. Esta estancia ha sido testigo de muchas comidas entre ella y Bigote Arrocet, pues el cómico chileno se instaló en la fortaleza de María Teresa cuando comenzaron su idilio y no se fue hasta que rompió con ella el año pasado mediante un sonado mensaje de Whatsapp.

Este comedor tiene acceso a una terraza, gracias a la que la Campos ha contemplado los amaneceres y atardeceres más bonitos de Las Rozas. La cocina está cerca y en ella predominan los colores blancos. Tiene muy buenas vistas, pues está pegada al jardín y al patio inglés de la casa, uno de los rincones por los que María Teresa perdía los vientos.

Entre las zonas de ocio se encuentran dos porches exteriores, que dan acceso a un comedor de verano; un salón a modo de terraza en el jardín de la mansión; una impresionante piscina a modo de balneario; y un pequeño gimnasio con jacuzzi incluido.

Terelu Campos sí se mudó a un flamante piso de alquiler en Aravaca. La hermana de Carmen Borrego, que se ha cambiado el color del pelo para entrar con buen pie en esta nueva etapa de su vida, paga 2.500 euros al mes por su nuevo hogar.