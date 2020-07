Lo que hará doña Sofía cuando don Juan Carlos salga de Zarzuela: Jroña que jroña

Al mismo tiempo que se hacen públicas nuevas informaciones sobre las finanzas ocultas de Juan Carlos I, en ambientes políticos se habla de un gesto inminente de Felipe VI para distanciarse todavía más de su padre y separar la institución de los posibles delitos del anterior monarca.

El gesto de don Felipe podría ir desde pedirle al emérito que deje de ocupar de forma oficial el palacio de la Zarzuela a invitarle a que fije su residencia fuera de España. A ese exilio se iría solo, nunca acompañado por su esposa, la reina Sofía, con la que convive bajo el extenso techo del palacio de la Zarzuela, aunque pasando días enteros sin verse ni cruzar palabra.

El jefe de prensa de la Casa Real, de 2012 a 2014, Javier Ayuso, confirmaba estos días en XRey, la serie de podcasts dedicada al rey emérito, que don Juan Carlos y doña Sofía "eran una familia desestructurada en la que el marido y la mujer no se ven". Este martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno María Jesús Montero aseguró tras el Consejo de Ministros a preguntas sobre el futuro del rey Juan Carlos: "Celebramos todas las medidas pasadas y las futuras que se puedan impulsar para que se incremente la transparencia o se garantice la ejemplaridad de la Jefatura del Estado respecto al desarrollo de sus funciones", decía, dejando en manos del rey Felipe el futuro de su padre.

De puertas adentro del palacio, el ambiente familiar está enrarecido desde hace tiempo, y más desde que se publicó la primera conversación mantenida en Londres entre Corinna Larsen, Juan Villalonga, expresidente de Telefónica y el comisario José Villarejo, autor de la grabación clandestina.

En aquella cita, la amiga íntima de don Juan Carlos habló por primera vez de cuentas en paraísos fiscales, comisiones y propiedades desconocidas del monarca. Se entiende ahora que don Juan Carlos abdicara voluntariamente en junio de 2014 y dejara paso a su hijo, sabiendo que sus temas económicos secretos saldrían tarde o temprano a la luz, como así ha ocurrido, provocando un tsunami institucional sin precedentes.

El pisito madrileño de doña Sofía

Unas palabras de la reina doña Sofía, durante el cóctel que se ofrece cada Navidad en Zarzuela para el personal de la Casa, son premonitorias de lo que está ocurriendo en este momento. La persona que saludó a la reina emérita y con la que siempre había tenido muy buena relación, le preguntó cómo se encontraba. Para su sorpresa, la reina fue más allá de la simple respuesta social. Demostrando su preocupación por la amenaza que ya acechaba al rey emérito, le contestó: "Esto se acaba, esto se acaba, pero que conste que yo no no pienso irme de España. Alquilo un pisito en el centro de Madrid y aquí me quedo", dijo, literalmente, la madre de Felipe VI. Debemos recordar que doña Sofía vive en Zarzuela con su hermana, Irene de Grecia, y que a ella no le afectará ningún castigo destinado a don Juan Carlos salvo que ella decida irse.

Doña Sofía no solo se desmarcaría de los dudosos asuntos financieros de su marido, sino que no le acompañaría si tuviera que dejar España. Entre otras razones, por el triste y largo exilio sufrido por ella misma en su infancia, cuando la Familia Real griega tuvo que abandonar el país, a causa de la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, periplo que les llevó de Alejandría, en Egipto, a Sudáfrica y. finalmente. a Londres, donde pasaron el resto de la guerra.

Doña Sofía es griega, "muy griega", como solía decir don Juan Carlos, pero se siente española. Sabe que en España la quieren y la respetan y que no tiene por qué compartir las consecuencias de las infidelidades o presuntos actos delictivos de su marido.