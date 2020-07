Eva González y Cayetano Rivera redecoran su vida post-Karelys: palacio sevillano, ¿pensando en otro hijo?

Cayetano Rivera y Eva González pasaron momentos complicados cuando salieron a la luz las comprometedoras fotos del diestro junto a Karelys Rodríguez en Londres. Meses después, el diestro no ha cerrado las puertas a tener un segundo hijo junto a ella y ampliar así la familia. Además, tendrían pensado mudarse a Sevilla, dejando así su idílico hogar de Madrid. Ya le habrían echado el ojo a un casoplón de más de millón y medio de euros.

Lea también - Cayetano Rivera y Eva González respiran tranquilos: Karelys Rodríguez dice que está enamorada y enseña a su novio

Durante la presentación de Tauro Ten TV, que tuvo lugar este miércoles en el Wanda Metropolitano y que supuso la reaparición de Enrique Ponce, Cayetano Rivera fue preguntado por los micrófonos de Europapress por la posibilidad de ampliar la familia: "Bueno, eso ya se verá", respondió, no cerrando ni mucho menos las puertas.

Sobre la posibilidad de que su hijo Cayetano, que el pasado mes de marzo cumplió su primer año, sea torero como él, dijo: "Siempre he dicho que espero que ese momento nunca llegue, es una profesión que aunque a mí me da mucha vida, soy consciente de que también la quita. No es una profesión que quieras para ningún ser querido, menos para un hijo. Como dice la madre, que se apunte a otros deportes que no sea del mundo del toro. Es un mundo muy sacrificado y muy difícil".

Además, habló de cómo se encuentran las cosas con Eva, se rindió en elogios hacia su primogénito y expresó sus temores ante los tiempos de incertidumbre que vivimos: "Todo bien, estamos todos viviendo esto (el coronavirus) de la mejor forma posible dentro de lo posible. Un momento difícil para todos en el cual hay muchas dudas, muchas preocupaciones pero que hay que intentar también agarrarse a las cosas buenas. El hecho de poder estar pasando más tiempo con mi hijo también es una de las cosas buenas que saco de todo esto".

Lea también - Eva González se abraza con su madre y recibe un aluvión de críticas: "¿No has escuchado a las autoridades?"

El hijo de Carmina Ordóñez está muy involucrado en esta nueva plataforma audiovisual sobre el mundo del toro, que él mismo ha emprendido y en la que se mostraran contenidos personales sobre los diestros, como sus orígenes y sus reflexiones más profundas. En la presentación también habló de las amenazas de muerte que recibió durante el confinamiento y que denunció mediante las redes sociales.

"Me amenazaron de muerte a mí y lo que es peor, a mi familia. La verdad es que eso no tiene cabida en el mundo en el que yo quiero vivir y tomaré las medidas oportunas en cada momento que lo necesite. Esto será una oportunidad para acercarnos, para que vean que detrás del traje de luces también hay personas, familias y que también sufrimos con todas estas situaciones que son tan desagradables", aseguró.

¿Se mudan a Sevilla?

Según Semana, el diestro y la presentadora estarían planeando trasladarse pronto a Sevilla, la tierra natal de Eva, donde estarán arropados por el calor de sus familiares. El diestro y la presentadora se habrían interesado esta semana por una vivienda de 670 metros cuadrados, construida sobre una superficie de 1.000 metros y valorada en 1.625.000 euros.

La flamante casa, a la que le haría falta una buena reforma, cuenta con diez dormitorios, ocho baños, dos salones, dos salas de estar, dos comedores, una cocina y una amplia zona exterior para que el pequeño Cayetano haga de las suyas.

Cabe recordar ya tienen una casa en Sevilla, concretamente en la pequeña localidad de Mairena de Alcor, donde estos meses han pasado el confinamiento por coronavirus. Desde el jardín de esta casa han compartido fotos del pequeño Cayetano, su bálsamo de aire fresco tras la tormenta desatada por Karelys y el tiempo de encierro por la pandemia.

Su residencia oficial, no obstante, está por el momento en el exclusivo barrio de El Viso, en Madrid. Si finalmente se afincan en la capital andaluza, regresarían a Madrid de forma puntual para cumplir con sus compromisos laborales, como los de Eva González al frente de La Voz en Antena 3.