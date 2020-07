Belén Esteban estalla contra Rocío Carrasco: "Es grave que una madre no se interese por sus hijos"

Belén Esteban también se ha pronunciado sobre el eterno distanciamiento entre Rocío Carrasco y sus hijos, que estos días vuelve a resonar con fuerza especialmente tras la polémica entrevista de Amador Mohedano en Sábado Deluxe. La princesa del pueblo defiende a capa y espada a Rocío Flores y arremete contundente contra la hija de la desaparecida Rocío Jurado, alegando que no entiende su actitud.

Los colaboradores de Sálvame comentaron este martes la entrevista del ex de Rosa Benito, en la que atacó duramente a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac. Entre otros asuntos, Amador puso sobre la mesa los presuntos castigos de Albiac sobre los hijos de su esposa. Kiko Jiménez opinó al respecto y se posicionó del lado de Carrasco: "Rocío Flores jamás me ha contado eso que su madre la encerraba. Amador cuenta cosas que son muy graves".

Belén Esteban estalló tras sus palabras: "Grave es que una madre no se interese por sus hijos. Y no hablamos de uno, si no de dos". No es la primera vez que la contertulia defiende a capa y espada a Rocío Flores: "No sé qué le ocurre a Rocío Carrasco. No entiendo muchas de las situaciones, no me entra en la cabeza, pero a mí me da pena. Aquí hay algo importante que se nos escapa o quién lo sabe, no puede contar", dijo a finales de 2019 en el mismo plató, mostrándole su apoyo a Antonio David Flores.

La polémica entrevista de Amador Mohedano en Sálvame sacó de sus casillas a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, a los que atacó sin piedad. Rocíito y su marido habrían decidido dar un paso al frente e interponer acciones legales contra él, según aseguró este martes la periodista Isabel Rábago en Ya es mediodía. El ex de Rosa Benito señaló a Fidel Albiac como el 'padrastro' de esta película y a su mujer como una madre que no pone a sus hijos por encima de todo. Además, desveló detalles del famoso enfrentamiento que habría tenido Carrasco con el resto de su familia en una notaría.