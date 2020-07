Corinna: "El sultán de Omán regaló a Juan Carlos I un piso en Londres que luego vendieron por 50 millones"

En la segunda conversación que el ex comisario Villarejo grabó a Corinna zu-Sayn Wttgenstein en el restaurante Santini de Londres, en octubre de 2016, la ex compañera sentimental de don Juan Carlos le reconoce que su ex recibió como regalo del sultán de Omán, al que ella se refiere como "emir", un lujosísimo apartamento en el barrio londinense de Belgravia valorado en más de 50 millones de libras, unos 55,5 millones de euros, cerca de la Embajada española.

Pero según desvela OKdiario, el Rey Emérito nunca llegó a disfrutar la mansión, ya que insistía en ponerla a su nombre, pero Corinna le disuadió argumentando que no iba a poder justificar legalmente cómo la había comprado. La vivienda fue vendida por una cifra que ronda los 50 millones de libras.

Lea también: Juan Carlos I jugaba en bolsa y logró una rentabilidad de casi el 8 por ciento

"Es como lo del piso aquí en Londres que le regaló el emir de Omán. Lo han vendido a alguien que ha pagado 50 millones de libras. Lo ha vendido hace poco a otro árabe, un joven. Ha sido una venta inside (secreta)", decía la ex de don Juan Carlos a Villarejo sin saber que la estaba grabando. secreta', en inglés).

Lea también - Corinna y su hijo, la otra familia del rey Juan Carlos: el niño lo llamaba papá

Lea también - Corinna explica cómo fue su encuentro en Londres con Juan Carlos hace solo un año

Tal y como explica el periodista Manuel Cerdán, en la segunda conversación que Villarejo grabó a Corinna Sayn Wittgenstein en el restaurante Santini de Londres, en octubre de 2016, la ex compañera sentimental de Juan Carlos I le reconoce que el Rey recibió como regalo del sultán de Omán un lujoso apartamento en la exclusiva zona londinense de Belgravia. La vivienda de varios cientos de metros cuadrados estaba valorada en más de 50 millones de libras, unos 55,5 millones de euros, y estaba ubicada cerca de la Embajada española.

Lea también: Corinna dice que don Juan Carlos le dio 65 millones "con la esperanza de poder recuperarme"

Sin embargo, según su relato, el Rey Emérito nunca llegó a disfrutar esta vivienda, ya que insistía en ponerla a su nombre, pero Corinna le disuadió porque no podría justificar legalmente cómo la había comprado. Finalmente, la vivienda fue vendida por una cifra que ronda los 50 millones de libras.

Se trata de un apartamento de lujo que adquirió el sultán de Omán, Qabus bin Said, para Juan Carlos I, en uno de los barrios más adinerados de la capital británica, donde se encuentran un gran número de embajadas. Podía significar, sin duda alguna, un pago en especie para quien seguía ostentando la condición de Rey de España.

Juan Carlos I había visitado al sultán en el Palacio Al Alam en un viaje oficial a Muscat, la capital de Omán, a finales de abril de 2014, dos meses antes de su abdicación. El primer mandatario omaní llevaba en el cargo desde hacía 44 años, cuando derrocó a su padre. En aquellas fechas, varias empresas españolas aspiraban a conseguir una parte de la concesión de un proyecto ferroviario de 2.250 kilómetros que unía toda la costa del Golfo. Las vías férreas de aquella macro obra surcaban el territorio del sultanato de Omán. Todo daba a entender que se repetía la misma fórmula del AVE Medina-La Meca, en Arabia Saudí, que ha acabado con Juan Carlos I en el Tribunal Supremo.

En el barrio de Belgravia además de los metros cuadrados se paga la calidad y el valor histórico de los palacetes o de los edificios rehabilitados. En las páginas de inmobiliarias se pueden encontrar este tipo de propiedades a la venta por precios de entre 30 y 50 millones de libras esterlinas.