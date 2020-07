Marta López, muy acaramelada con su ex marido en las playas de Huelva: se olvida del 'Merlos Place'

Marta López está disfrutando de la época estival tras el tormentón que vivió durante el confinamiento cuando su ex, Alfonso Merlos, le fue infiel con la reportera de Socialité Alexia Rivas. La contertulia se evade de los problemas junto al padre de sus dos hijos mayores, el ex futbolista Jorge Cabeza, con el que mantiene una estrecha relación desde que se separaron, hasta el punto de que le han abierto las puertas al amor varias veces.

Con él ha disfrutado de una agradable jornada de playa en la que se han mostrado muy cómplices y cercanos. En la arena de la costa de Huelva han jugado con uno de los pequeños que tienen en común, se han tomado alguna que otra foto y han compartido muchas confidencias. Los dos se intercambiaron gestos y palabras en actitud muy cariñosa. La ex gran hermana ha presumido de curvas con un bikini de color verde, que combinaba muy bien al bañador de estampados florales de su ex.

Lo cierto es que la complicidad entre los dos es más que evidente y que están más unidos que nunca tras la escandalosa ruptura de Marta López con Alfonso Merlos. La propia colaboradora desveló hace unas semana que su capítulo no estaba del todo cerrado, alegando en Sálvame que la puerta de la reconciliación "la hemos cerrado y abierto varias veces". No obstante, también dijo que ahora es tiempo de estar con ella misma: "No quiero volver con nadie ni quiero estar con nadie, pero es una persona a la que adoro". Los dos contrajeron matrimonio en 2007 con una romántica boda celebrada en El Escorial y se divorciaron en 2012.

Por parte de Alfonso Merlos, el periodista político vive con Alexia Rivas desde que apareciera por sorpresa, completamente desnuda y detrás de él, durante una videollamada con Javier Negre. Su nido de amor es la casa que el ex de Marta López tiene en Boadilla del Monte. Hace unas semanas, se llevaron un buen susto tras sufrir un robo en un centro comercial.