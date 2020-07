Vicky Martín Berrocal abandona España por amor: se muda con su novio portugués a Lisboa

Vicky Martín Berrocal anunció hace unos días que dejaba para siempre la casa en la que ha vivido con su hija, Alba Díaz, estos últimos años. Se desconocía su nuevo destino, hasta este lunes, cuando retransmitió en directo su mudanza. Se ha trasladado a la casa portuguesa de su flamante novio, el empresario Joao Viegas Soares, con el que lleva saliendo desde comienzos de 2019. La diseñadora ha seguido los pasos de Carmen Martínez Bordiú, que vive en Portugal desde el pasado verano, para superar la barrera de la distancia y consolidar más si cabe su tórrida historia de amor.

Este lunes hizo testigos a sus seguidores de su llegada a Lisboa. La ex de Manuel Díaz El Cordobés compartió una fotografía sentada en el camión de mudanzas y también un par de stories en los que mostraba como los transportistas hacían su trabajo. La presentadora está la mar de feliz: "¡De aquí para allá! Feliz día a todos", ha escrito hace un par de horas desde el asiento de su coche demostrando que acaba de llegar y ya tiene mil cosas que hacer en la tierra de su enamorado.

La empresaria se ha mudado por amor al país vecino. Está enamorada hasta las trancas de Joao Viegas Soares, al que presentó oficialmente en febrero de 2019. Mantienen su noviazgo en un discreto segundo plano, aunque de vez en cuando la diseñadora nos hace testigos de lo bien que les va que está con románticas fotos junto a él en la red social del postureo.

Viegas Soares es un empresario con una dilatada trayectoria en el mundo de las telecomunicaciones, aunque sobre todo se hizo conocido tras ocupar la vicepresidencia del Sporting de Lisboa durante el mandato de Pedro Santana Lopez, que más tarde fue primer ministro del país luso.

Es padre de cuatro hijos, con los que tanto Vicky como su hija Alba se llevarían a las mil maravillas. Actualmente, el afortunado que ha conquistado el corazón de la empresaria está al frente de una consultoría y edita una revista especializada en relojes y plumas de alta grama, tal y como recogió Vanity Fair.

No obstante, Martín-Berrocal no se despegará del todo de España. Por un lado, todavía no ha trascendido donde vivirá a partir de ahora Alba: ¿se quedará en España o si también se asentará definitivamente en Portugal bajo el regazo de su madre?. Por otra parte, la empresaria deja en nuestro país sus tiendas de moda flamenca en Madrid, Sevilla y Valencia, por lo que sus regresos serán constantes. Lo que está claro es que el confinamiento no ha hecho mella en el amor entre la española y el portugués.