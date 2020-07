Irene Rosales presume de cuerpazo en bikini tras confesar que Isabel Pantoja "está enamorada"

Irene Rosales ha subido la temperatura de las redes sociales con un sensual y explosivo posado en bikini desde Gran Canaria. La nuera de Isabel Pantoja está disfrutando junto a Kiko Rivera y sus hijos de unas paradisíacas vacaciones en las mismas islas donde viven Anabel Pantoja y su prometido, Omar Sánchez, a los que no han dudado en visitar. Recientemente también ha ofrecido unas sorprendentes declaraciones sobre su suegra.

"Un amanecer en Canarias pa' toda la vida", ha escrito en su perfil de Instagram haciendo referencia a la famosa canción de Don Patricio. En la instantánea, Rosales presume de cuerpazo mientras se relaja con un mojito en la terraza de la piscina del hotel donde se alojan. Para la jornada piscinera se decantó por un elegante bikini de color marrón y por protegerse la vista con una gigantescas gafas de sol.

Algunas amigas cayeron rendidas a sus pies. Sofía Cristo le envió un "Guapísima" junto a un corazón y la diseñadora Raquel Salazar un elogiador "¡Qué guapa estás, de verdad!". Una oleada de usuarios anónimos también le dejaron piropos sin cesar: "Estás más guapa que nunca", "Estás linda en esta foto" o "Guapa con buen tipazo", le escribieron algunos.

Durante estos días también compartió una entrañable fotografía junto a su hija Carlota y otras fotografías muy sensuales en bikini. Kiko Rivera en sus redes sociales además, dio constancia del encuentro que mantuvieron con su prima y su futuro marido, con el que tuvo que posponer su boda como consecuencia de la pandemia: "Venir a Gran Canaria y no estar con vosotros seri?a algo que no me perdonari?a...", escribió junto a una foto de los cuatro desde el borde la piscina.

La mujer del DJ también ha sido noticia recientemente por ofrecer unas divertidas declaraciones sobre Isabel Pantoja. La tonadillera sorprendió a sus seguidores hace unos días con el lanzamiento de su nuevo single, Esta es mi vida, una canción autobiográfica a través de la que le abre las puertas al amor. A su nuera le preguntaron si estaba dispuesta a confiar de nuevo en algún hombre, a lo que respondió que ella "ya está enamorada"... pero de sus nietos. En total tiene cuatro: tres de Kiko Rivera (Francisco, Carlota y Ana) y uno de Chabelita (Albertito).