Enrique Ponce y Ana Soria: la fecha de su primera aparición pública juntos y el apasionante reto profesional de ella

El noviazgo entre Enrique Ponce y la almeriense de 21 años Ana Soria crece a pasos agigantados. El torero y la joven ya tendrían muchos planes para este verano, entre los que se encuentra su primera aparición pública como pareja. Además, Soria tiene la mirada puesta en nuevos y apasionantes proyectos profesionales, que ahora tocan a su puerta gracias a su mediático romance con el ex de Paloma Cuevas. Entre tanto, durante esta época estival consolidarán su amor entre las paradisíacas costas de Almería capital, Mojácar, Vera y Cabo de Gata.

Todo apunta a que la estudiante de Derecho acompañará a Enrique Ponce en su ansiada vuelta a los ruedos. Su primera corrida tras el estallido del Covid-19 tendrá lugar, si las circunstancias lo permiten, el próximo 1 de agosto en la plaza de Osuna, en Sevilla. Según El Español, la joven estará muy atenta de su enamorado desde la barrera, aunque intentará mantener un segundo plano para no acaparar la atención de las miradas curiosas. Tiene muy claro que todo el protagonismo debe recaer en la faena de Ponce.

Por otro lado, la almeriense pretende compaginar sus estudios de Derecho con las nuevas oportunidades que le caen del cielo por su tórrido noviazgo con el torero más mediático del momento. Una firma de vestidos de novia le habría echado el ojo estos días. Estaría detrás de ella para que sea la cara visible sus vestidos de novia, por lo que ya le han puesto sobre la mesa una escandalosa oferta que sería muy difícil de rechazar, según apunta el mismo medio.

No obstante, parece que esta oferta solo se quedará en lo profesional y en ningún momento, al menos en el corto plazo, lucirá uno de estos vestidos en el terreno amoroso. Aunque estos días numerosos medios han especulado con una posible boda entre los dos, de momento llevarán pies de plomos en su relación para no dar ningún paso precipitado. Además, cabe destacar que Ponce se encuentra con la traba de su matrimonio por la Iglesia con Cuevas, que de momento no tendría ningún afán de solicitar la nulidad matrimonial: "Ninguno de los dos tenemos intención de solicitar el divorcio, a día de hoy. Ni siquiera hemos firmado los trámites de la separación de hecho. Hemos sido muy felices. Han sido muchísimos años de un amor muy profundo", confesó la propia cordobesa en Hola.

La veinteañera, católica, como la ex del torero, Paloma Cuevas, ha crecido, como adelantábamos desde Informalia hace días en primicia, en una familia cristiana. Sus padres quieren que acabe sus estudios para ser abogada, como ellos, por lo que pasa buena parte del año en una residencia católica en Granada. También adelantamos que el próximo curso había planeado una beca Erasmus en Polonia, aunque entonces no había Covid-19 ni se había enamorado de Ponce. Este plan queda por tanto en el aire. Ponce, también dependiendo del coronavirus, está pendiente de confirmar su temporada taurina en América.

Enrique Ponce y Ana Soria dieron un paso muy importante este domingo, cuando la joven publicó la primera fotografía de ambos, en la que aparecen muy acaramelados y dedicándose un romántico abrazo que da fe del amor tan profundo que sienten el uno por el otro. Además, el sábado compartió una reflexión que bien podría ir dirigida a Paloma Cuevas: "Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. (...) Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz".