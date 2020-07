Omar Montes responde furioso: le cancelaron un concierto por negarse a llevar mascarilla en un acto

Omar Montes está desde este fin de semana en el punto de mira tras suspenderse un concierto que iba a ofrecer en el festival Marenostrum de Fuengirola, Málaga. Los organizadores suspendieron el concierto alegando que el ex de Chabelita se negó a usar la mascarilla durante un acto. Casi 24 horas después, el cantante respondió furioso a estas afirmaciones.

Elegant Producciones emitió un comunicado en el que se explicaba que el ex ganador de Supervivientes y sus amigos "ignoraron" la advertencia de usar mascarilla durante una entrega de productos al Banco de Alimentos. Por su "actitud incívica" y el "perjudicial ejemplo que para todos supone", los organizadores, "por obligación moral", suspendieron el concierto que iba a dar el sábado en tierras malagueñas.

Tras esta decisión, el ex yerno de Chabelita explotó este domingo en stories y defendió su postura: "No me han pagado ni un duro. Yo soy una persona de riesgo, tengo la enfermedad de la polinosis. Me han llevado a un banco de alimentos y cuando he dado el cheque del dinero ha empezado a aparecer un montón de gente y le he dicho al organizador que no llevaba mascarilla, que ya se lo había avisado antes, cualquier persona me puede pegar algo", explicó.

Le aclaró a sus seguidores cuáles son las verdaderas razones de la cancelación del concierto, según él: "Ahora resulta que me ha dicho que han cancelado el evento por mi culpa y la realidad es que no han vendido suficientes entradas, no podían hacer frente a los gastos y no han hecho una buen promoción... Me están acusando a mí, ¡sois unos sinvergüenzas! Encima, que me he venido desde Madrid, 500 kilómetros, he dejado a mi abuela sola que estaba enferma...".

Al parecer, Omar Montes, que también estuvo envuelto en la polémica por acudir a una fiesta multitudinaria en la que no se respetaron las medidas, fue acusado de acudir a una prueba de sonido sin la debida mascarilla y con unas copas de más: "Ninguno de mi equipo ni yo bebemos ni nos drogamos. Todos mis fans me conocen. Ya podéis buscar otra excusa".

Para calmar las aguas, el de Pan Bendito ofreció un concierto muy íntimo por su cuenta e invitó a una familia procedente de Barcelona que había viajado a Málaga para verle. También se tomó unas fotografías con unas cuantas fans que se desplazaron hasta la puerta del hotel donde se hospedaba. Finalmente, la productora volvió e emitir un comunicado en el que le pedían disculpas a Omar por hacer público un comunicado interno y en el que aclaraban que la producción del evento corría a cargo de otra empresa.