Cher estalla contra Donald Trump: "Mata a los americanos sin pensarlo"

Cher ha lanzado un mensaje contundente contra Donald Trump, que se encuentra en plena campaña electoral de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre. La cantante, que apoya abiertamente la candidatura de su principal rival, Joe Biden, ha criticado la gestión del mandatario estadounidense frente a la crisis sanitaria del Covid-19, alegando que no se preocupa de la salud de su pueblo sino solamente de sus intereses.

"Trump no se preocupa por nuestros veteranos, ni por nuestro país, ni por las personas que se están muriendo de Covid, tampoco por las personas de Black Lives Matter, de los niños o de las enfermeras y los doctores que están muriendo porque no los protege. Él mata a los americanos sin pensarlo", escribió, al mismo tiempo que citó una noticia en la que informaron de que por primera vez en todo este tiempo el presidente apareció en un acto público protegiéndose con una mascarilla, de las que se mostró en contra.

trump Cares Nothing About Our Vets,Our Country,Ppl Who Are Dying of Covid,Ppl From Black Lives Matter,Kids He Keeps????In Cages,Nurses,& Drs Who Are Dying Because He Wont Protect Them,HE KILLS AMERICANS WITHOUT A THOUGHT,HE KILLS 4 ADULATION AT RALLIES?? https://t.co/ICvqOG5fBE — Cher (@cher) July 11, 2020

Este lunes también ha continuado con su alegato contra Donald Trump con una serie de tuits igual de contundentes: "La gente está muriendo porque Trump no tiene un plan, ni cuidado suficiente. No le importa si vivimos o morimos. Solo le preocupa el mercado", expresó sobre el marido de Melania Trump al mismo tiempo que apoyaba la candidatura del demócrata Biden.

PPL ARE DYING BECAUSE Trump DOESNT HAVE A PLAN, OR CARE ENOUGH IF????????'ns LIVE OR DIE.trump ONLY CARES ABOUT STOCK MARKET??WOULD GIVE ANYTHING????????IF JOE BIDEN WAS PRES.INSTEAD OF trump.trump's WEAK,LAZY FRIGHTENED,& IGNORANT.I WOULDNT PUT MY CHILD BACK IN SCHOOL,trump CANT LEAD — Cher (@cher) July 13, 2020

IF DR FAUCI IS SO HORRENDOUS ,WHY DID TRUMP CHOSE HIM TO BE LEAD SCIENTIST ON Trump's COVID 19 TEAM.

trump SUGGESTED INJECTING DISINFECTANT IN YOUR VEINS,& SWALLOWING

ULTRAVIOLET LIGHT TO CURE COVID 19. pic.twitter.com/uF2bg5lszQ — Cher (@cher) July 13, 2020

No es la primera vez que la artista se muestra contraria a la ideología del actual presidente de Estados Unidos. A finales de junio, ya manifestó que no haría caso a las polémicas recomendaciones de Trump para hacer frente al coronavirus: "Han sido semanas difíciles, pero trato de prestar atención a los científicos en vez de al presidente de EE.UU", aseguró días después de celebrar su 74 cumpleaños con una fiesta a la que asistieron un grupo reducido de invitados y en la que siguió todas las medidas necesarias para protegerse del virus.

"Es un personaje ridículo y como presidente, terrible. Ni siquiera ha honrado la memoria de las más de 100.000 personas que han muerto en la pandemia. No tiene ninguna empatía, no le importa la gente", sentenció en una entrevista.