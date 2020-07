Así se encuentra Rocío Carrasco según sus mejores amigas, las Campos: "Lleva mucho tiempo sufriendo"

Rocío Carrasco está en boca de todos desde que su hija Rocío Flores saltara a la palestra mediática y reviviera el eterno distanciamiento entre ambas. Desde el entorno más íntimo de la hija de la desparecida Rocío Jurado aseguran que no está llevando nada bien las críticas hacia su actitud, hasta el punto de que se está viendo superada. La última en hablar ha sido una de sus mejores amigas, Carmen Borrego.

La hija menor de María Teresa Campos habló de la ex de Antonio David Flores este domingo en el plató de Viva la vida: "Lleva mucho tiempo sufriendo", ha dicho sobre ella, alegando además que no es para nada culpable de las difíciles circunstancias que atraviesa con sus dos hijos, Rocío y David: "Yo considero que Rocío es una víctima", expresó.

La hermana de Terelu Campos también se manifestó sobre el matrimonio de Rocíito con Fidel Albiac, asegurando que él no ejerce ningún tipo de influencia sobre ella en este asunto, tal y como otras voces cercanas han afirmado: "No es una relación de una mujer sumisa con un hombre que manda, Fidel nunca ha hablado, he convivido con ellos muchas cosas", alegó, después de decir que los dos mantienen "una relación súper sólida".

Al mismo tiempo, Borrego ha rememorado el accidente que Rocío y Fidel sufrieron en el año 2000 y que ocasionó una profunda brecha en las relaciones con el resto de su familia: "La noche del accidente ocurre algo desagradable, José Ortega Cano, Pedro Carrasco y Amador Mohedano deciden echar del hospital a Fidel, le dejan en la calle y quien le recoge soy yo. Ellos pretendían que Fidel no entrara en la casa porque no se fiaban de él".

La hija menor de la matriarca del clan Campos no es la única que se ha posicionado sobre su amiga. También lo hizo desde el mismo plató Terelu Campos hace unas semanas. Se sinceró sobre la terrible situación que está atravesando Carrasco, alegando que le daba mucha pena todo lo que está viviendo: "Por primera vez la he visto superada", sostuvo. Además, aseguro que más pronto que tarde puede romper su silencio para defenderse: "Tiene ganas de aclararle a determinadas personas acusaciones que se han hecho sobre ella".

Las Campos son la verdadera familia de Rocío Carrasco y a lo largo de estos años se han convertido en las personas en las que más confía. Con ellas estuvo comiendo hace unas semanas para celebrar el cumpleaños de la matriarca del clan Campos en su fortaleza de la urbanización de Molino de Hoz en Las Rozas, en Madrid.

Amador y Gloria Mohedano, contra Rocíito

Amador Mohedano se sentó este sábado en el plató de Sábado Deluxe para defender a capa y a espada a su sobrina nieta, Rocío Flores, y también arremeter contra Fidel Albiac: "Fidel Albiac tiene mucha ambición y ha abducido a mi sobrina", aseguró contundente en esta entrevista, por la que se embolsó la friolera de 20.000 euros. Gloria, por su parte, estalló hace unos días contra la actitud de Carrasco: "Que hable y que diga qué han hecho sus hijos", aseguró mediante una llamada telefónica al plató de Sálvame.