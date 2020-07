Borja Thyssen reaparece tras la muerte de su padre, Manolo Segura: de vacaciones en Ibiza tras faltar a su funeral

Borja Thyssen ha reaparecido tras la muerte de su padre biológico, Manolo Segura, que perdió la vida el pasado 25 de junio a los 77 años como consecuencia de un cáncer que mantuvo en la más absoluta discrección hasta sus últimos días de vida. El hijo de Tita Cervera y su mujer, Blanca Cuesta, ya están disfrutando de sus tradicionales vacaciones estivales en las Islas Baleares, donde han sido visto junto a sus cuatro hijos y algunos de sus mejores amigos.

Borja y Blanca se embarcaron este fin de semana en una lancha junto a varios amigos para desconectar sobre las aguas cristalinas de Formentera. Se dejaron ver en todo momento muy sonrientes y alejados de los problemas que acechan al mundo. Optaron por dos looks muy ibicencos. Borja se decantó por una fina camisa blanca y Blanca por un vestido del mismo color. Se ataviaron con gafas de sol para pasar desapercibidos y protegerse de los intensos rayos del sol.

Hasta las islas han viajado junto a sus cuatro hijos: Sacha, de 12 años; Eric, de 10; Enzo, de 8; y Kala, de 5. La familia al completo se dejó ver por el puerto de Ibiza antes de coger un barco para adentrarse por el paradisíaco mar de su isla favorita. Por el momento están pasando estos días sin la tradicional compañía de Tita Cervera y sus gemelas, aunque todo apunta a que se reunirán con ellos en los próximos días, tal y como viene siendo habitual desde estos años atrás.

De estas vacaciones están intentando sacar el máximo provecho a pesar de la pérdida de Manolo Segura, que también les solía acompañar durante estos días tan especiales. Para este verano, sin ir más lejos, el padre de Borja ya tenía atados algunos planes con Tita Cervera y con sus hijas, Carmen y Sabina. "Iremos a Sant Feliú y allí estaremos tranquilamente. No hay planes de navegar en el Mata Mua por la inseguridad que todavía genera el coronavirus. Nos quedaremos en tierra", dijo a Informalia tan solo dos semanas antes de morir.

Borja y su madre fueron los grandes ausentes en la despedida del publicista, a la que sí acudieron su ex mujer, Paz Pastor, y algunas amigas como Esther Doña, la viuda de Carlos Falcó. Tita Cervera se encontraba en Andorra cuando se enteró de la fatídica noticia. La coleccionista no tenía constancia del cáncer que atravesaba Manolo hasta un día antes de su partida, cuando fue el propio Segura el que se lo confesó por teléfono. De Borja y Blanca no trascendieron los motivos por los que no asistieron a su funeral. Los dos pasaron el confinamiento separados. Borja lo hizo en su casa de Andorra, donde pasó el coronavirus sin inmutarse, y Blanca lo hizo en Madrid con sus cuatro hijos.