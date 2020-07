Amador Mohedano: "Fidel Albiac llama a los hermanos colombianos de Rocío Carrasco 'Los inmigrantes"

El gran misterio que alimenta el morbo en torno a la batalla que libran los familiares de la gran Rocío Jurado empieza en esta pregunta: ¿por qué los hijos de Rocío Carrasco abandonaron a su madre y se fueron a vivir con su padre, Antonio David Flores? La respuesta, y otras que dio este sábado Amador Mohedano a cambio de unos 20.000 euros, señala a Fidel Albiac como el 'padrastro' de esta película y a su mujer como una madre que no pone a sus hijos por encima de todo. Pero esa es la opinión de Amador, claro, porque ni Fidel ni mucho menos Rocío dan por buena su versión y callan. Aunque tal vez le respondan en los tribunales.

Fidel Albiac es para muchos de los miembros del clan jurado, todos enfrentados con su mujer, un personaje oscuro, casi sórdido, que llegó a la vida de la familia con una mano delante y otra detrás y al final ha sido el gran heredero de la fortuna acumulada por La Más Grande en años de arte, esfuerzo, éxitos y carreteras.

Ese es al menos el discurso de Amador Mohedano, uno de los hermanos de la chipionera, cuando habla del marido de su sobrina. "Fidel Albiac se refería a los hermanos de su mujer, Gloria Camila y José Fernando, como los inmigrantes". Este fue uno de los dardos del ex marido de Rosa Benito en su función del sábado, una afirmación que roza la acusación de xenofobia contra los hijos que adoptaron en Colombia en 1999, cuando Gloria Camila tenía tres años y su hermano mayor 6.

Mientras, el aludido Fidel Albiac y Rocío Carrasco observaban, lo reconozcan o no, cada frase del tío Amador por si alguna de sus puñaladas pudiera servir para querellarse contra él. Y Amador caminó por el borde durante su larga entrevista, ayudado por el padre de Rocío Flores, presente en la velada como entrevistador y también al filo de la querella, como le advirtió la presentadora María Patiño cuando él recordó en directo aquella ocasión en que su ex mujer apareció en televisión con una capa extra de maquillaje para tapar un ojo morado. En aquellos años, una nani apareció en una revista y en el programa Dónde estás corazón juntando en la misma frase el concepto 'malos tratos' con el nombre de Fidel Albiac. Y hubo demandas que luego se retiraron.

La herencia para Fidel

Rocío Carrasco fue de nuevo señalada como la madre que deja escapar a sus hijos, que no habla, que no se habla con las criaturas que parió, ni con los hermano de su madre, ni siquiera con sus niños. Pero Fidel es sin duda el Gárgamel de esta pitufada inventada o no: "Lo de poner todo lo que heredó Rocío Carrasco a nombre de Fidel Albiac puede tener que ver con impedir que los niños recibieran su parte de la herencia algún día", llegó a decir Amador. "Muchas veces me pregunto por qué todas las propiedades de mi sobrina están al nombre de Fidel", comentó.

El hermano de Rocío Jurado recordó que Rocío Carrasco insultó a su familia ante el notario: "Llamó "sinvergüenza a su tía Gloria", dijo, "y eso que fue ella quien se instaló en Hierbabuena para ayudar a Ortega Cano y ejercer de madre de sus hijos, Gloria Camila y José Fernando", añadió en una entrevista en la que no dejó bien a su sobrina ni siquiera en su supuesto amor a su propia madre, La Más Grande: "Rocío Carrasco nunca estuvo interesada en nada de su madre, ni en si llenaba los teatros ni en si vendía discos. Algunas veces pedía tres entradas para venir con unas amigas a ver a Rocío cantar, le guardaba unas de primera fila y a lo mejor no aparecía", dijo Amador Mohedano.

Los niños no pueden ver a Fidel

Pero lo más fuerte sin duda fue cuando le preguntaban a Amador una y otra vez por qué los hijos de Rociíto abandonaron la casa de su madre y no se hablan con ella. Y de nuevo apareció Albiac. "No creo que Rocío Flores y David quieran volver a ver en su vida a Fidel a su madre puede que sí", dijo Amador. Antes, había relatado que el marido de su sobrina encerraba a los niños como castigo, lo cual, "dadas las especiales condiciones de David es una crueldad", matizó alguno de los contertulios. ¿Habra querella o se defenderá Albiac de semejante ataque?

Amador Mohedano tuvo tiempo de hacer un chiste sobre el nuevo trabajo en TVE de Rocío, donde ha fichado como contertulia: "Lazos de Sangre, el nombre del programa que menos le pega a Rocío", exclamaba Amador entre sonrisas para rematar: "Fidel Albiac tiene mucha ambición y ha abducido a mi sobrina", dijo cuando le preguntaban por la frase de Rocío el otro día en La 1: "Yo también lo dejaría todo por amor", en referencia a lo que hizo Laura Valenzuela cuando dejó su carrera profesional para casarse con el productor José Luis Dibildos, padre de Lara.

La familia, contra Rociíto

Mohedano recordó también la llamada desesperada de su hermana Gloria a su sobrina Rocío Carrasco, el conflicto entre la hija de Rocío Jurado y Rocío Flores, y cree que tras Supervivientes está peor la relación, a pesar de la mano tendida por la joven. "La familia está completamente fracturada, pero defiende en bloque a la hija de Antonio David", dijo. "Rocío Carrasco siempre fue una niña simpatiquísima y buenísima, lo que tenía lo repartía con todos. Era encantadora hasta que dejó de serlo", contaba Amador.

El hermano de Rocío Jurado rememoró también la discusión "por una fruta" que desencadenó la guerra entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores, y también con su hijo David. "Mi sobrina nieta (Rocío Flores) venía de aguantar mucho. Quien tiene hijos sabe que los hijos duelen mucho, quien no los tiene. El trato que tiene con otros hijos igual no era el conveniente", dijo Amador, quien no paró de toser, en medio del plató durante toda la entrevista. "Sé que fue una especie de bronca, el detalle exactamente no lo sé, lo prometo... Pero fuera el que fuera, 8 años en los que no quieras ver a tu hija... ¿Y a su hijo, por qué no lo ve?", se preguntaba a sí mismo.

Rocío Flores y Fidel Albiac

"Solo tocar el tema Albiac, Rocío empieza a llorar con el corazón encogido, siempre le digo que esto pasará pero no pasa. Igual ella un día lo cuenta. Yo siempre le decía que ya vivían con su padre y estaban felices, y me decían que tenían ganas de irse con su padre", explicó Amador. "Los niños se sentían cohibidos. Los castigos.. Los niños se sentían mal, los encerraba en la habitación a menudo". "Los niños no estaban a gusto ni felices en esa casa, y punto", sentenció.