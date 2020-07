Victoria Beckham anuncia que su hijo Brooklyn y Nicola Peltz se casan

La mujer de David Beckham ha dado la noticia compartiendo una imagen de los dos en su perfil personal.

Brooklyn Beckham pidió la mano de Nicola Peltz hace apenas unas semanas. Son muy jóvenes pero tienen claro que quieren pasar sus vidas juntos y han dado un paso más este fin de semana. La actriz compartía en su perfil una imagen en la que afirmaba que no podía esperar a pasar su vida junto a él, y hace apenas unas horas, poco después, su futura suegra,Victoria Beckham les daba la enhorabuena por "las noticias más emocionantes". Su hijo dará el 'sí, quiero' a su novia, después de una relación corta pero intensa que se inició el pasado noviembre.

En la imagen compartida están Brooklyn y Nicola mirándose. "No podríamos estar más felices de que Brooklyn y Nicola se casen. Os deseamos mucho amor y toda una vida de felicidad????????Os queremos mucho", reza la nota que acompaña a la foto en el perfil de la Spice Girl para felicitar a los novios. La futura nuera de David Beckham, emocionada por el mensaje de la madre de su prometido, contestaba así: "Te quiero muchísimo Victoria, soy la chica más afortunada".

Los intercambios de cariños entre los tortolitos son constantes y llenos de romanticismo pastelero. "Me has hecho la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo. Tu amor es el regalo más valioso. Te quiero muchísimo bebé", dijo la actriz. El hijo de los Beckham conestaba de inmediato: : "Mi chica para siempre. Te quiero más que a nada", y añadía tres corazoncitos rojos.