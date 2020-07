El mensaje demoledor de Ana Soria... ¿a Paloma Cuevas?: "Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya

Ya ha dejado claro que ella no quiere que la conozcan como la amante de Enrique Ponce ni como la otra. A sus 21 años, Ana Soria quiere aprovechar cada minuto de la vida, y así lo explica en su penúltima publicación de ese Instagram intermitente que aparece y desaparece como el río Guadana: "La vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve", dice en una foto donde, como siempre, está guapa a rabiar.

Ella no dice que quiera ser la próxima esposa de Enrique Ponce, ni que sea por la Iglesia, pero sí lanza sus mensajes en la botella de su cuenta en las RRSS y Paloma Cuevas tiene toda la pinta de ser la destinataria. "Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya", sugiere con una contundencia difícil de superar. No hace falta hacer demasiadas interpretaciones. Pero hay más: "Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz". Ana no va a reconocer nunca que se lo dice a Paloma Cuevas, pero... a buen entendedor.

Lea también: Paloma Cuevas y Ana Soria, dos católicas y un solo matrimonio posible ante Dios

La veinteañera, católica, como la ex del torero, Paloma Cuevas, ha crecido como adelntábamos hace días en primicia, en una familia cristiana. Sus padres quieren que acabe sus estudios de Derecho, para ser abogada, como sus padres, por lo que pasa buena parte del año en una residencia católica en Granada. También adelantamos que el próximo curso había planeado una beca Erasmus en Polonia, aunque entonces no había COVID ni se había enamorado de Ponce.

Lea también: Paloma Cuevas: sus cien elegantes palabras y una ilusión que lleva a Polonia

Por lo que dice, este verano Ana y Enrique van a disfrutar juntos de la costa almeriense, de la capital,de las playas de Vera, Mojácar y Cabo de Gata. Y es posible que ella vaya a verle cuando toree, porque le gustan los toreros pero también los toros.

Leamos el mensaje completo: "Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos".

Los padres de Soria comparten con su hijas esta filosofía. Por eso no parecen importarles los 27 años de diferencia de edad entre su hija y el torero valenciano, de 48 años, un ídolo para toda la familia, muy aficionada a la Fiesta Naciona.

Ana afirma que ella no se ha entrometido en el matrimonio y que llevaban separados "moralmente", aunque viviendo bajo el mismo techo, desde hace más de dos años por el bien de las niñas. Paloma Cuevas tal vez veía esperanzas, hasta que apareció Ana Soria, una rival de altura, porque mide casi un metro ochenta.

Ver esta publicación en Instagram ???? Una publicación compartida de Ana (@anasoria.7) el 11 Jul, 2020 a las 5:43 PDT

Están en el aire los planes que tenía de irse este mes de septiembre de Erasmus a Polonia. Ponce, también dependiendo del coronavirus, está pendiente de confirmar su temporada taurina en América. Los padres de Ana quieren que acabe la carrera y Enrique no quiere dejar de torear. Pero el amor es tan fuerte...