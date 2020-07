La angustia de Máxima de Holanda: asaltan su espectacular refugio veraniego de Italia

Máxima de Holanda se ha llevado un buen disgusto. La reina consorte y el rey Guillermo Alejandro han recibido fatídicas noticias desde Italia, pues unos vándalos han asaltado su refugio veraniego de la localidad de Barberino Tavarnelle Val di Pesa. El atraco se produjo el pasado fin de semana, aunque ha sido ahora cuando ha trascendido la noticia en los medios de comunicación de todo el mundo.

Desde Italia, el periódico La Nazión sostiene que los atracadores, de los que todavía no se conoce la identidad, treparon una de las verjas para entrar a la espectacular casa de campo, que cuenta con un campo de golf, una piscina y una pista de tenis, entre otras estancias como los establos para los caballos. Aprovechando que el guardia iba de un lado para el otro, forzaron una de las puertas para colarse en el interior.

A pesar de que consiguieran entrar, los asaltantes no se llevaron nada de su interior. Huyeron a toda prisa en un todoterreno que luego dejaron abandonado en un camino próximo a la casa. La policía continúa investigando este suceso, que ha hecho tambalear a la familia Orange.

Esta casa de campo, a la que tanto apego le tienen, pertenece a la familia real holandesa desde nada más y nada menos que 1973, cuando la reina Beatriz de Holanda la compró. Lo suyo con la casa fue un flechazo a primera vista, pues cuando la vio durante un viaje oficial con su marido, el príncipe Nicolás, tuvo claro que tendría que ser suya.

Un refugio del que Máxima de Holanda y el rey Guillermo Alejandro no se despegan durante parte de sus vacaciones estivales. Es el lugar perfecto para evadirse de los problemas, como el que ahora se les ha presentado con su hija mediana Alexia. La joven de 15 años comparte las inquietudes del resto de sus amigas, por lo que decidió grabarse junto a ellas en uno de esos vídeos musicales tan populares entre nuestros famosos: un Tik Tok. Las tres amigas hicieron el playback de la canción In the party, de la artista Flo Milli, en la que se escuchan malsonantes palabras como Fuck (joder). Misteriosamente, el vídeo desapareció después de la red social.