Robert De Niro, en los tribunales tras reducirle a su ex la pensión en un 50% por la crisis del Covid-19

Robert De Niro está en apuros económicos tras la crisis desatada por el coronavirus, que según él ha azotado gravemente a su cadena de restaurantes y, por tanto, también a su bolsillo. Esto ha provocado que tome una decisión importante con respecto a su ex mujer, la cantante Grace Hightower, de la que lleva divorciado desde 2018.

Su ex esposa, con la que todavía no ha cerrado el divorcio en los tribunales, lo ha acusado de reducirle la pensión en un 50%. La artista ahora percibe una cantidad mensual de 50.000 euros, lejos de los 100.000 dólares que De Niro le pasaba por órdenes de un juez antes del devastador paso de la pandemia. Según Page Six, el actor compareció en una audiencia de emergencia esta semana, mediante Skype.

La abogada Caroline Krauss manifestó que la estrella de Hollywood le ha reducido la pensión por sus graves pérdidas económicas. Alegó que su cadena de 41 restaurantes se enfrentó a pérdidas de 3 millones de dólares en abril y de 1,87 millones en mayo. Al mismo tiempo, De Niro le tuvo que desembolsar a los inversores una cantidad de 500.000 dólares para lo que tuvo que recurrir a la ayuda económica de algunos de sus socios "porque no tiene el efectivo".

Al mismo tiempo, expresó que el bolsillo de su cliente acabará muy tocado a finales del presente año: "Tendrá suerte si gana 7,5 millones de dólares este año (...) Estas personas, a pesar de sus robustas ganancias, siempre han gastado más de lo que han ganado, por lo que este hombre de 76 años no podría retirarse incluso si quisiera, porque no puede permitirse el lujo de mantenerse al día con los gastos de su estilo de vida". Por estas pérdidas, según el mismo diario, el reconocido actor tuvo que pedir 14 préstamos al gobierno estadounidense por los que habría recibido una cantidad de 28 millones de dólares.

Los letrados de Hightower, por su parte, sostienen que el protagonista de El irlandés está en capacidades económicas de hacer frente a la manutención completa como hasta ahora: "No creo que un hombre que tiene un valor admitido de 500 millones de dólares (440 millones de euros) y gane 30 millones (25 millones de euros) al año, de repente, en marzo, necesite reducir la manutención conyugal en un 50 por ciento". Además, también denuncian que el actor echó a su ex mujer y sus hijos, Elliot de 21 años y Helen de 8, de la casa donde vivían cuando comenzó el confinamiento en marzo.