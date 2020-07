Iñaki Urdangarin vuelve a su voluntariado en don Orione lanzando un mensaje muy ecologista

Iñaki Urdangarin ha vuelto a abandonar la cárcel de Brieva para asistir a su voluntariado en el centro de don Orione en Pozuelo de Alarcón, Madrid. El marido de la infanta Cristina, que volvió a este hogar hace una semana, ha regresado ataviado en un look informal y la pertinente mascarilla para protegerse del Covid-19. El ex jugador de balonmano está a la espera de que le concedan su tercer permiso penitenciario para disfrutar de unos días de desconexión junto a su mujer y sus cuatro hijos.

Lea también - La nueva normalidad llega a la vida de Iñaki Urdangarin: retoma su voluntariado en el centro Don Orione

El cuñado de Felipe VI se ha presentado en el centro luciendo una camiseta deportiva blanca y un pantalón de tejido fino de color oscuro. Sus pertenencias las ha llevado en una bolsa de tela, en la que se podía leer un mensaje muy ecologista: Because there is no planet B (Porque no hay un planeta B).

Hasta el pasado mes de marzo, el yerno del don Juan Carlos acudía dos o tres veces por semana a este centro para hacer labores de voluntariado. Sin embargo, con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el Hogar Don Orione restringió las visitas para garantizar la protección de las personas a las que atiende. Desde el pasado 26 de junio ya es posible que los presos disfruten de este tipo de permisos.

Lea también - La nueva normalidad de Iñaki Urdangarin con el fin del Estado de Alarma: se cumplen dos años de su entrada en prisión

Urdangarin cumplió el pasado 18 de junio dos años en prisión, condenado por delitos de corrupción en el marco del caso Nóos con cinco años y diez meses de cárcel. Es probable que en breve pueda disfrutar de su tercer permiso penitenciario y así reencontrarse de nuevo con su mujer y sus cuatro hijos, como así hizo las pasadas navidades cuando disfrutó de su permiso penitenciario por las calles de Vitoria o en febrero, cuando se volvió a trasladar a su tierra natal para disfrutar de seis días de libertad.