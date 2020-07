María Pombo desvela cómo ha ido su primer día de tratamiento contra la esclerosis múltiple

María Pombo ya ha comenzado el tratamiento contra la esclerosis múltiple que padece. La influencer, que al mismo tiempo está esperando su primer hijo junto a Pablo Castellano, le ha desvelado a sus fieles seguidores de Instagram las primeras sensaciones que ha experimentado tras someterse a él por primera vez. La joven afronta con mucho optimismo la enfermedad.

Ha ido bastante mejor de lo que ella pensaba: "Muy contenta porque creía que me iba a doler muchísimo. Iba atacada, encima el aparato con el que me tenía que poner la inyección es gigante pero luego la aguja era súper finita y ni me he enterado Y eso que yo soy súper exagerada con los dolores. Estoy muy feliz", ha explicado mediante un vídeo en stories. Después, ha desvelado que su siguiente visita al hospital tendrá lugar dentro de dos semanas: "Me lo tengo que poner cada 15 días".

También ha contado que durante estos días puede sentir algún que otro síntoma propio del tratamiento: "Lo único que puede haber es que me salga una pequeña reacción alérgica en la pierna, que sería una manchita roja y con puntitos Eso y que, a lo mejor, a los dos días me puede dar un poquito de fiebre. Pero nada, Paracetamol y para delante. Esto es en el peor de los casos. A lo mejor ni me sale la mancha ni me encuentro mal".

La influencer piensa que contando estás cosas a través de su pantalla ayuda al resto de personas que pueden estar pasando por lo mismo o que desconocen mucho sobre la esclerosis múltiple: "He decidido que os voy a ir contando un poco el proceso de cómo me voy encontrando, de la medicación, y todas esas cosas de la enfermedad en general, porque me da la sensación desde que lo conté que hay mucho desconocimiento y mucho miedo a la enfermedad porque escuchamos normalmente los casos muy muy graves", ha manifestado.

Afronta la enfermedad con mucho optimismo, asegurando que va a seguir haciendo su vida como si no la tuviera: "Al final es una enfermedad y, aunque hay que tenerle respeto y es preferible no tenerla, vamos a ver la cara buena y el lado positivo En mí vais a ver que sigo viviendo mi vida con total normalidad, como si no me hubieran dicho que tengo esclerosis. Lo único que voy a estar dependiendo de una medicación. Y espero que siga siendo así muchos años".

Los doctores le recomiendan que tenga la mente tranquila y que tenga confianza plena en todos los avances médicos que están saliendo sobre la enfermedad: "Me han dicho que esté muy tranquila, porque lo que se ha estudiado de la enfermedad en los últimos años y lo que viene es brutal. Así que, de verdad, me he quitado un peso de encima viendo que el pinchazo no duele y que lo único que tengo que hacer es acostumbrarme y que forme parte de mi vida sin que sea un estorbo, sin ser la pobrecita ni nada de eso".

María Pombo obtuvo los resultados de las pruebas que determinaban si padecía o no la enfermedad a finales de junio, tras unas largas semanas de espera cargadas de incertidumbre. La influencer se sometió a las pruebas tras notar algunos síntomas y por prevenir, ya que la esclerosis múltiple "va en los genes" y su madre la padece. A los pocos días, tanto ella como su marido desvelaron una buena noticia en Instagram, anunciando que están esperando su primer hijo en común.