El hijo de Martin Luther King defiende a Meghan Markle y denuncia el maltrato que recibe en el Reino Unido

A Meghan Markle le ha salido un inesperado defensor y ese no es otro que Martin Luther King III, el hijo del famoso activista estadounidense asesinado en 1968 por su defensa de los derechos civiles. También interesado en causas sociales, King ha mostrado su apoyo a la duquesa de Sussex y ha admitido estar "muy decepcionado" por el trato de Reino Unido hacia la mujer del príncipe Harry.

"Los informes que leí sobre cómo fue tratada fueron muy duros. Pero no me sorprende. Las instituciones han estado ahí desde siempre y se han estructurado de cierta manera. Entonces, cuando Harry se enamora de alguien que no está en el conjunto tradicional de circunstancias, hay un retroceso. Creo que ese es el proceso en el que todavía tenemos que seguir trabajando para librar a nuestra sociedad del racismo", decía al hablar del movimiento Black Lives Matter durante una entrevista al medio británico Inews.

Batalla judicial contra 'Daily Mail'

Meghan no solo es noticia por la defensa que King hace de su figura. La duquesa también ha ocupado las páginas del papel couché por su nueva batalla judicial contra el Daily Mail para impedir que el diario británico destape los nombres de las cinco amigas que denunciaron el acoso que recibía la actriz en un reportaje de People.

Lea también - Meghan Markle preocupa a sus familiares por su salud mental: los problemas se le hacen cuesta arriba

En el reportaje, las amigas de Meghan hablaban sobre ella, con permiso expreso de la esposa de Harry, y se quejaban de los ataques que recibe. Eso sí, mantenían su identidad en secreto, evitando dar sus nombres. Ahora, más de un año después del reportaje, el Daily Mail podría sacar a la luz sus nombres, algo que la propia protagonista de Suits quiere evitar.

Meghan, a través de su equipo legal, ha solicitado a la justicia que trate de impedirlo porque considera que "esto solo sirve para que The Mail señale a cinco mujeres inocentes a través de las páginas de su periódico y de su página web (...) Estas cinco mujeres no están siendo juzgadas ni yo tampoco. El grupo editorial (Associated Newspapers) es el único que sí lo está. Es esta empresa la que se comportó de manera espantosa y está intentando evadir su responsabilidad, creando un circo y distrayendo del centro de este caso".

Lea también - Meghan Markle encandila a la prensa internacional: "Habla español perfectamente", aseguran

Meghan Markle está muy preocupada por sus amigas y por cómo podría afectarles que se desvelaran sus nombres: "Cada una de estas mujeres es una ciudadana privada, madre joven y con derecho a su privacidad. Tanto Mail On Sunday como el tribunal tienen sus nombres de una manera confidencial, pero para Mail On Sunday exponerlas al dominio público sin otra razón que el clickbait y las ganancias económicas es cruel y una amenaza para su bienestar emocional y mental. Mail On Sunday está participando del juego de la prensa con personas reales", explica.