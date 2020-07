La especial y misteriosa relación de Fernando Tejero con el marido de María Pombo: "Te quiero"

Pablo Castellano es un hombre feliz y está casado con una de las influencers más seguidas de España, María Pombo. Pero antes de conocer a la modelo, el joven hizo sus pinitos en el mundo de la interpretación y trabajó en series como Águila Roja o Centro Médico. En aquel momento, en su círculo de amigos actores había alguien que sobresalía entre todos, ese era Fernando Tejero.

Ambos tenían una estrecha relación y estaban siempre juntos. Las redes sociales fueron testigos de su amistad: "Hoy es el cumpleaños de mi amigo Pablo Castellano, una de las personas que más quiero. Felicidades Pablete", escribía Tejero el 27 de noviembre de 2014 en Instagram. "Muchas gracias por estar a mi lado. Este finde lo celebramos. Te quiero", respondía el ahora esposo de Pombo.

Pablo no era muy conocido, por lo que pocos identificaban al joven que acompañaba al actor en todos sus desplazamientos y se había convertido en su sombra, según cuenta OK Diario. Castellano y Tejero acudieron a multitud de eventos juntos. Uno de ellos fue el Shangay Pride en el Vicente Calderón en julio de 2014. Se trataba de unos premios organizados por la revista Shangay, dirigida al público gay. También disfrutaron de vacaciones juntos en Tarifa o Ibiza.

El Festival de Málaga y la entrega del Bombín de San Isidro a Tejero en mayo de 2015 fueron otros de los actos a los que fueron juntos. Ese mismo mes, Pablo conoció a María en la zona VIP del Masters de tenis de Madrid, al que también acudió en varias ocasiones con Fernando. Pero en ese momento no hubo flechazo, según contó la propia Pombo: "Yo tenía novio y él tenía un rollete", dijo en un vídeo publicado en su canal de Youtube.

Castellano y Pombo volvieron a coincidir en agosto en Santander y se terminaron enamorando con el paso de los meses. La amistad de Pablo y Fernando se fue resintiendo y aunque aún se siguen en Instagram, el mítico portero de Aquí no hay quien viva no fue invitado a la romántica boda de su amigo, celebrada en junio de 2019 en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda (Cantabria). La ausencia de Tejero sorprende en base a la estrecha relación que hubo entre ellos. No así con la influencer, ya que ni ella le sigue a él ni él a ella.