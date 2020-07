"Óyeme, Piqué, llévame en tu bicicleta": se salta el código del Barça con su máquina de 10.000 euros y sin casco

"Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta", cantaba Shakira en su temazo La Bicicleta, compuesto junto a Carlos Vives. La canción tiene más de un billón de visualizaciones en Youtube y fue el gran éxito del año 2016. Cuatro años después de ello, es su novio y padre de sus hijos, Gerard Piqué, el que es noticia por una bicicleta.

Y es que el central del Barça llegó al Camp Nou en torno a las 20.00 para disputar su encuentro contra el Espanyol. Y lo hizo provocando una gran polémica a bordo de su bicicleta supersónica, una máquina de la marca Greyp, modelo G12S, que cuenta con un motor BLDC de 12 kW y cuyo precio ronda los 10.000 euros.

Para los que no habéis pillado el mensaje de Piqué: ha llegado al Camp Nou en una bici de doble suspensión y freno de disco. Es decir, una bici de descenso. pic.twitter.com/JF5xVGJKJY — Xavi Riera (@xaviriera) July 8, 2020

Lea también - Cachondeo y burlas por el tuit del visionario Gerard Piqué: "2020. Suena muy bien"

El acto de Piqué es un tanto irresponsable, ya que los futbolistas suelen tener prohibido montar en moto y en bici. Los códigos internos de los equipos son muy estrictos en este tipo de asuntos. Además, el defensa culé iba conduciendo a gran velocidad e incluso algunos fans se asustaron al verle. Ningún equipo médico recomendaría este tipo de vehículo para llegar a un partido.

Piqué no llevaba casco, pero no queda claro si en este tipo de bicis es obligatorio o no. También iba con los airpods inalámbricos de Apple en sus oídos, lo que está prohibido y es una verdadera irresponsabilidad, puesto que, si van encendidos, no se puede escuchar de la forma adecuada los ruidos externos, aumentando el riesgo de accidente.

Lea también - Gerard Piqué, el patriota: "Me rompí la cara por España, ¡viva el Rey!"

Gerard tampoco lleva mascarilla. En Cataluña es obligatoria llevarla desde este viernes, pero LaLiga y su estricto protocolo impone que los jugadores deben llegar al estadio con ella puesta sobre todo por dos motivos: para protegerse del coronavirus y para dar ejemplo.

Vean cómo Gerard Piqué conduce una bicicleta (sin casco, a gran velocidad y de forma temeraria) y entenderán el motivo de que no tenga el carnet de conducir en vigor por pérdida de puntos. pic.twitter.com/Y1SbZmy833 — Silvia Sanz (@SilviaSanz_) August 31, 2018

No es la primera vez que Piqué capta la atención de todos por su bicicleta. El novio de Shakira estrenó su bici eléctrica en septiembre de 2018, cuando se quedó sin el carnet de conducir por pérdida de todos los puntos. En ese momento, fue captado conduciendo a gran velocidad a bordo de su nueva adquisición.