Rocío Carrasco se justifica: "No hablo porque lo paso mal y es absurdo"

Rocío Carrasco ha reaparecido esta mañana en televisión y se ha mostrado muy orgullosa de haber vuelto a TVE, donde ahora colabora en el programa Lazos de Sangre. La hija de la desaparecida Rocío Jurado se ha sincerado tímidamente, alegando que ella habla de sus problemas personales con su entorno más cercano, seleccionando muy bien qué decir en cada momento y no frente a una cámara o en la portada de una revista.

"Me desahogo con muchísima gente en casa, no tengo problema, donde no me desahogo es públicamente", ha dicho en La mañana de La 1 este miércoles tras ser preguntada por Cristina Fernández sobre las últimas declaraciones de Terelu Campos, en las que alegó haberse arrepentido de hablar en alguna ocasión sobre la vida de la hija de Pedro Carrasco: "No creo que me arrepienta, pero a veces sí, porque por apaciguar me ha salido el tiro por la culata", dijo este fin de semana en Viva la vida.

Para la ex de Antonio David Flores, la presión mediática a la que se está viendo sometida desde que su hija Rocío Flores debutara en los platós de televisión no está siendo nada fácil: "Yo sufro, yo sufro. Cuando hay personas que dicen 'de eso no he hablado con ella' (en referencia a Terelu), es cierto, yo hay muchas cosas de las que no hablo para que no se sientan en la obligación de contarlo porque yo lo paso mal y la persona también lo pasa mal". Por tanto, ha remarcado los motivos por los que no abre el pico más de la cuenta: "No hablo porque lo paso mal y es absurdo".

Ha intervenido en el programa matinal del ente público para promocionar la nueva entrega de Lazos de sangre, programa en el que colabora y que en la noche de este míercoles estará basado en la figura de Laura Valenzuela y su hija, Lara Dibildos: "Yo conozco a Lara Dilbildos hace muchos años, he admirado a Laura Valenzuela toda mi vida, realmente cuando Lara me hace esa entrevista eramos niñas, luego ella y yo seguimos vidas muy similares, nos fuimos a vivir al mismo sitio, compartíamos varias cosas y hemos sido inseparables hasta el día de hoy", ha confesado.

Se siente muy identificada con Lara Dibildos, pues las dos estrecharon lazos cuando coincidieron en Houston para tratar los respectivos cánceres de sus madres: "Hasta en eso la vida parece que nos ha ido encaminando, nos han pasado cosas muy similares en la vida. La quiero como si fuera una hermana, yo puedo sin hablar con Lara seis meses, un año y es como si hubiera hablado ayer, tenemos una relación que va más allá... es muy especial, Lara es muy especial, mucho", ha recordado.

Al mismo tiempo, ha tenido unas emotivas palabras para La más grande, manifestando que no hay día de su vida que la eche de menos: "A una madre se la echa de menos toda la vida, todos los días, eso va con uno desde que uno abre el ojo por la mañana y lo cierra por la noche".