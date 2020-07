Las fieles protectoras de Paloma Cuevas tras su ruptura con Enrique Ponce: de Lydia Bosch a Genoveva Casanova

Paloma Cuevas cuenta con el inconmensurable apoyo de sus padres, Victoriano Cuevas y Paloma; y el de sus hijas, Palomita y Bianca, tras su mediática separación de Enrique Ponce. Se refugia en la finca familiar Cetrina, bajo la tranquilidad y la paz que le aporta el campo jienense. Desde la distancia, recibe el amor y el cariño de sus fieles amigas, entre las que se encuentran Genoveva Casanova y Lydia Bosch, entre otras cuantas.

Genoveva ha estado en boca de todos estos días, puesto que desde Telecinco aseguraron que tuvo algo con Ponce hace unos años. La mexicana lo negó tajante y amenazó con denunciar estas habladurías, al mismo tiempo que habría llamado de inmediato a Paloma Cuevas para negárselo en primera persona.

Paloma, al otro lado del teléfono, le mostró su plena confianza asegurándole que no se creía nada de lo que acababan de soltar en el espacio de Emma García. Las dos son muy buenas amigas desde hace décadas. Cuevas fue una de las personas que más la ayudó a la hora de pasar página tras su divorcio con Cayetano Martínez de Irujo, con el que tiene a los mellizos Luis y Amina.

Pero Casanova no es la única amiga mexicana de la cordobesa. En su círculo más íntimo también se encuentra Margarita Vargas, la mujer de Luis Alfonso de Borbón. Asiduas son sus comidas por la capital cada vez que encuentran un hueco libre en sus apretadas agendas. En el país de los frijoles también cuenta con un fiel amigo, el cantante Luis Miguel. El artista mantiene una relación boyante tanto con Cuevas como con Ponce, hasta el punto de que el diestro es el padrino de su hijo mayor, Miguel Gallego, fruto de su relación con Aracely Arámbula.

La mujer de Ramón García, Patricia Cerezo, y Lydia Bosh son los otros hombros sobre los que llora sus penas y sobre los que cuenta cada una de sus alegrías. Con la primera comparte su pasión por los toros, mientras que con Lydia Bosh es muy frecuente que comparta momentos inolvidables en Mallorca y Cádiz, donde las dos veranean con sus hijos. Por supuesto, también disfrutan de comilonas y encuentros de la alta socialité en Madrid, donde también se dan cita con otras inseparables amigas de la pandilla como Carolina Adriana Herrera y Cristina Yanes, hija de los conocidos joyeros Jesús y Manuela Yanes.

Otra de sus fieles escuderas es Fiona Ferrer, que también se encuentra atravesando una mala racha en el amor tras romper su relación de dos años con el empresario Javier Fal-Conde. La empresaria le demostró su incondicional apoyo a través de un sincero mensaje en Instagram: "Mi Paloma. Guapa por dentro y por fuera. Sabi?a, prudente y con un corazo?n inmenso. Me gusta admirar a las mujeres y sin duda aqui? va un ejemplo de mujer que bien merece estar en este Instagram que no deja de ser un muro natural de una pequen?a parte de nuestra vida y de aquellos que forman parte de ella", escribió junto a una foto de Paloma en la que aparece firmando como testigo del enlace que tuvo lugar hace una década entre la propia Ferrer y su ex marido, Jaime Polanco.

Entre el resto de amigas de la cordobesa también se encuentran Anetta Mijatovic, mujer del ex futbolista del Real Madrid Pedja Mijatovic; Mónica Valderrama, hija de Juan Valderrama que forma parte del grupo de música Materia Prima junto a sus hermanos Juan y Pedro; y Gema Ruiz Cuadrado, ex mujer de Francisco Álvarez Cascos.