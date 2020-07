El primer amor de Felipe VI: esta es la periodista que lo enamoró antes que la reina Letizia

La princesa Leonor (14) copó los principales titulares del papel couché estos días, cuando por primera vez se la relacionó con un jovencito. Desde medios argentinos aseguraron que el afortunado sería uno de sus compañeros del exclusivo colegio donde estudian ella y su hermana, la infanta Sofía (13). Gracias a estos rumores, hemos echado la vista atrás para recordar quién fue el primer amor del rey Felipe VI, cuando tan solo tenía 17 años. Es periodista, al igual que la reina Letizia.

La primera mujer que tocó a las puertas de su corazón fue Victoria Carvajal y Hoyos, una joven que también estudiaba en el mismo colegio del rey, el Santa María de los Rosales, el mismo al que van la heredera al trono y su hermana. El noviazgo, tal y como recogió la prensa de por aquel entonces, fue efímero y muy discreto, alejado de las cámaras y los focos.

El por entonces príncipe de Asturias y Victoria no solo compartían pupitres, sino también pandilla de amigos. En concreto la de Palma de Mallorca, pues al igual que Felipe, Victoria veraneaba en la isla junto al resto de su acomodada familia. Pertenece a la aristocracia española, pues es hija de Isabel Hoyos y Martínez de Irujo, sobrina carnal del primer marido de la duquesa de Alba y, por tanto, prima de Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo. Además, su padre es Jaime Carvajal y Urquijo, que fue presidente de Ford España y coincidió en la escuela con el mismísimo rey Juan Carlos I.

Su madre Isabel habló en 2014 de la especial relación que tenía su hija, ahora periodista, con el hermano de las infantas Cristina y Elena: "Se ha dicho siempre que la Reina Sofía dijo que el periodismo no era una profesión adecuada para la Corona, pero no es cierto. Su Majestad no despreció a mi hija, yo le tengo muchísimo cariño", señaló en una entrevista a El Mundo. Victoria recuerda aquella época con especial cariño, pero no fue un episodio que marcó su vida por completo: "Lo suyo fue un noviazgo de jóvenes, tenían 17 años...pero ya hace mucho tiempo de aquello. Victoria no le da la mayor importancia", recordó su progenitora.

Victoria no pensó en heredar el trono de España en ningún momento, por lo que optó por labrarse una carrera dentro de su gran pasión: el periodismo. Es periodista especializada en finanzas y durante un tiempo tuvo un blog en el periódico El País. En su faceta personal, se casó en 1995 con Bruno, el hermano del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y Domecq, con el que tiene dos hijos en común. A su boda, celebrada en La Cartuja de Valldemossa en las islas baleares acudieron los reyes eméritos muy bien acompañados por el propio Felipe y la infanta Cristina. No obstante, se divorciaron hace unos cuantos años.

Victoria, además, superó un cáncer que se trató en Estados Unidos, tal y como recogió El Mundo en 2014. Además, como segunda afición paralela al periodismo tiene el mundo de la actuación, pues desempeña sus dotes como actriz en una pequeña compañía de teatro. Por parte de Felipe VI, cabe recordar que sus otras tres novias más conocidas son Isabel Sartorius, Gigi Howard y Eva Sannum.