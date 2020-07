El momento más crítico de Jorge Javier Vázquez: "La han ingresado, ¿se va a morir?"

Jorge Javier Vázquez es un gran amante de los animales. El presentadora catalán vive rodeado por cuatro galgos, adoptados de una protectora, que responden a los nombres de Lima, Romeo, Travis y Bart. La estrella de Mediaset les quiere con locura y se desvive por ellos. Por eso, ahora está muy preocupado por Lima, que ha sido ingresada por un problema de salud.

El conductor de Sálvame ha dejado patente su intranquilidad en su blog de Lecturas: "Se la han llevado al veterinario y la han dejado ingresada", escribe en su artículo semanal: "Estaba triste, no se levantaba y ni ha hecho el menor esfuerzo por comer. El veterinario me ha dicho lo que tenía, pero me he puesto tan nervioso que no recuerdo muy bien el diagnóstico", cuenta Jorge Javier, que desvela que su perra está enferma del estómago.

"¿Se va a morir?", le ha preguntado al doctor, quien le ha dicho que no cree, pero le ha avisado de su extrema gravedad. Jorge Javier no las tiene todas consigo y le viene a la mente la muerte de otro de sus galgos, Cartago, hace un año y medio: "También le llevamos a Cartago una mañana porque lo vimos raro y no volví a verlo con vida. Qué tristeza tengo. Qué pena. Cuánto la echo en falta. Quiero mucho a mis cuatro galgos, pero ella es mi preferida", explica.

"Es muy cariñosa. Me adora. Es la única que viene a recibirme cuando llego de madrugada. Los demás se quedan sobando, pero ella se despierta y restriega su cabeza contra mis piernas", alega el presentador, que tiene miedo de recibir una mala noticia a través del teléfono: "Estoy inquieto, porque no me he despedido de ella, porque pensaba que lo suyo no sería nada. Y ahora me da miedo pensar que en cualquier momento me pueden llamar para decirme que ha muerto. Si este dolor se pasa con un perro, no quiero ni imaginar el que puede llegar a sentirse por un hijo. Qué angustia provocan las llamadas de teléfono cuando existen posibilidades de que te comuniquen una mala noticia", finaliza.